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РИА Новости

Лучшие фото недели: яхта в Гренландии, строитель гнезд и спасение маяка

11:06 25.10.2019 (обновлено: 16:44 25.10.2019)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Участница акции против Brexit в Лондоне.

Участница акции против Brexit в Лондоне
1 из 30

Участница акции против Brexit в Лондоне.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III на официальной встрече глав государств и правительств стран — участников саммита "Россия — Африка".

Президент РФ Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III с супругой на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита Россия - Африка
2 из 30

Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III на официальной встрече глав государств и правительств стран — участников саммита "Россия — Африка".

© РИА Новости / Михаил Метцель
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Уличные беспорядки в Барселоне.

Участник акции протеста на одной из улиц Барселоны
3 из 30

Уличные беспорядки в Барселоне.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© REUTERS / Darrin Zammit Lupi

Международный фестиваль воздушных змеев на острове Гоцо Мальтийского архипелага.

Участники Международного фестиваля воздушных змеев на острове Гоцо Мальтийского архипелага
4 из 30

Международный фестиваль воздушных змеев на острове Гоцо Мальтийского архипелага.

© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Участница фестиваля современной культуры и экологии "Алушта. Green" в Крыму.

Участница Международного фестиваля современной культуры и экологии Алушта. Green в Алуште
5 из 30

Участница фестиваля современной культуры и экологии "Алушта. Green" в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Международный фестиваль современной культуры и экологии "Алушта. Green".

Участники Международного фестиваля современной культуры и экологии Алушта. Green в Алуште
6 из 30

Международный фестиваль современной культуры и экологии "Алушта. Green".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2019 / Charly Triballeau

Токийский район Гиндза.

Токийский район Гиндза
7 из 30

Токийский район Гиндза.

© AFP 2019 / Charly Triballeau
© AFP 2019 / Ted Aljibe

Рабочие с тележками в китайском квартале Манилы.

Рабочие с тележками на улице в китайском квартале Манилы
8 из 30

Рабочие с тележками в китайском квартале Манилы.

© AFP 2019 / Ted Aljibe
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Туристы осматривают монастырь Татев в Армении.

Туристы на территории монастыря Татев в Сюникской области Армении
9 из 30

Туристы осматривают монастырь Татев в Армении.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Парад пилотов перед началом соревнований по дрифту финального этапа 10-го юбилейного сезона Российской дрифт-серии Гран-при в Сочи.

Денис Мигаль на параде пилотов перед началом соревнований по дрифту финального этапа 10-го юбилейного сезона Российской дрифт серии Гран-при в Сочи
10 из 30

Парад пилотов перед началом соревнований по дрифту финального этапа 10-го юбилейного сезона Российской дрифт-серии Гран-при в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Яхта "Петр Первый" проплывает мимо айсберга в акватории острова Гренландия во время экспедиции российской компании "Русарк".

Яхта Петр Первый проплывает мимо айсберга в акватории острова Гренландия
11 из 30

Яхта "Петр Первый" проплывает мимо айсберга в акватории острова Гренландия во время экспедиции российской компании "Русарк".

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модель Мадалина Генеа на премьере фильма "Ирландец" в дни Международного кинофестиваля в Риме.

Модель Мадалина Генеа на красной дорожке 14-го Международного кинофестиваля в Риме
12 из 30

Модель Мадалина Генеа на премьере фильма "Ирландец" в дни Международного кинофестиваля в Риме.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж.

Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
13 из 30

Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Участник акции против преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Участник акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
14 из 30

Участник акции против преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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© AFP 2019 / Aaref Watad

Дети в лагере для беженцев близ деревни Кафр-Лусин в сирийской провинции Идлиб.

Сирийские дети в лагере для перемещенных лиц недалеко от сирийско-турецкой границы
15 из 30

Дети в лагере для беженцев близ деревни Кафр-Лусин в сирийской провинции Идлиб.

© AFP 2019 / Aaref Watad
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов выступают в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
Участники Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов выступают в Государственном Кремлевском дворце в Москве
16 из 30
Участники Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов выступают в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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© AFP 2019 / Sebastien Bozon

Корова с теленком перед зданием префектуры департамента Верхняя Сона во время демонстрации фермеров во Франции.

Корова с теленком стоят перед зданием префектуры департамента Верхняя Сона во время демонстрации фермеров в Везуле, Франция
17 из 30

Корова с теленком перед зданием префектуры департамента Верхняя Сона во время демонстрации фермеров во Франции.

© AFP 2019 / Sebastien Bozon
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Плато Иналсырт в Кабардино-Балкарии.

Плато Иналсырт в Кабардино-Балкарии
18 из 30

Плато Иналсырт в Кабардино-Балкарии.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© REUTERS / Andres Martinez Casares

Протесты на Гаити с требованием отставки президента Жовенеля Моиза.

Ситуация на Гаити во время протестов с требованием отставки президент Жовенеля Моиза
19 из 30

Протесты на Гаити с требованием отставки президента Жовенеля Моиза.

© REUTERS / Andres Martinez Casares
© AFP 2019 / Getty Images/Tom Pennington

Девушки из группы поддержки клуба "Даллас Ковбойз" на матче в Техасе.

Девушки из группы поддержки Даллас Ковбойз на матче в Арлингтоне, Техас
20 из 30

Девушки из группы поддержки клуба "Даллас Ковбойз" на матче в Техасе.

© AFP 2019 / Getty Images/Tom Pennington
© AFP 2019 / Hans Ravn

Перемещение старинного маяка Рубьерг Кнуд, одной из главных достопримечательностей Дании, дальше от береговой линии и подступающего моря.

Перемещение маяка Рубьерг Кнуд с размывающегося берега в Дании
21 из 30

Перемещение старинного маяка Рубьерг Кнуд, одной из главных достопримечательностей Дании, дальше от береговой линии и подступающего моря.

© AFP 2019 / Hans Ravn
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Отара овец идет к пастбищу по деревне близ озера Севан в Армении.

Отара овец идет к пастбищу по одной из улиц деревни близ озера Севан в Армении
22 из 30

Отара овец идет к пастбищу по деревне близ озера Севан в Армении.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля.

Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля
23 из 30

Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AP Photo

Посадка российского бомбардировщика Ту-160 на военной базе в Южной Африке.

Посадка одного из двух российских бомбардировщиков Ту-160 на военной базе в Претории, Южная Африка
24 из 30

Посадка российского бомбардировщика Ту-160 на военной базе в Южной Африке.

© AP Photo
© AP Photo / K.M. Chaudary

Шествие в Лахоре, приуроченное к окончанию 40-дневного траура в годовщину смерти имама Хусейна.

Шествие, приуроченное к окончанию 40-дневного траура в годовщину смерти имама Хусейна в Лахоре, Пакистан
25 из 30

Шествие в Лахоре, приуроченное к окончанию 40-дневного траура в годовщину смерти имама Хусейна.

© AP Photo / K.M. Chaudary
© AP Photo / Jens Meyer

Участники реконструкции "Битвы Наций" под Лейпцигом.

Участники реконструкции боя Битва Наций под Лейпцигом, Германия
26 из 30

Участники реконструкции "Битвы Наций" под Лейпцигом.

© AP Photo / Jens Meyer
© AFP 2019 / Karim Sahib

Девочки на берегу острова Далма в ОАЭ.

Девочки бегают по берегу острова Далма, ОАЭ
27 из 30

Девочки на берегу острова Далма в ОАЭ.

© AFP 2019 / Karim Sahib
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Салют в парке Победы на Поклонной горе в честь 75-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Салют в парке Победы на Поклонной горе в ознаменование 75-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков
28 из 30

Салют в парке Победы на Поклонной горе в честь 75-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2019 / Javier Torres

Протесты в столице Чили Сантьяго.

Протесты в Сантьяго, Чили
29 из 30

Протесты в столице Чили Сантьяго.

© AFP 2019 / Javier Torres
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Белорусский орнитолог Владимир Ивановский строит искусственное гнездо для хищных птиц в селе Козяны.

Белорусский орнитолог Владимир Ивановский строит искусственное гнездо для хищных птиц в селе Козяны
30 из 30

Белорусский орнитолог Владимир Ивановский строит искусственное гнездо для хищных птиц в селе Козяны.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
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