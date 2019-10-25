Лучшие фото недели: яхта в Гренландии, строитель гнезд и спасение маяка

Участница акции против Brexit в Лондоне.
Участница акции против Brexit в Лондоне.
Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III на официальной встрече глав государств и правительств стран — участников саммита "Россия — Африка".
Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III на официальной встрече глав государств и правительств стран — участников саммита "Россия — Африка".
Уличные беспорядки в Барселоне.
Международный фестиваль воздушных змеев на острове Гоцо Мальтийского архипелага.
Международный фестиваль воздушных змеев на острове Гоцо Мальтийского архипелага.
Участница фестиваля современной культуры и экологии "Алушта. Green" в Крыму.
Участница фестиваля современной культуры и экологии "Алушта. Green" в Крыму.
Международный фестиваль современной культуры и экологии "Алушта. Green".
Международный фестиваль современной культуры и экологии "Алушта. Green".
Токийский район Гиндза.
Рабочие с тележками в китайском квартале Манилы.
Туристы осматривают монастырь Татев в Армении.
Туристы осматривают монастырь Татев в Армении.
Парад пилотов перед началом соревнований по дрифту финального этапа 10-го юбилейного сезона Российской дрифт-серии Гран-при в Сочи.
Парад пилотов перед началом соревнований по дрифту финального этапа 10-го юбилейного сезона Российской дрифт-серии Гран-при в Сочи.
Яхта "Петр Первый" проплывает мимо айсберга в акватории острова Гренландия во время экспедиции российской компании "Русарк".
Яхта "Петр Первый" проплывает мимо айсберга в акватории острова Гренландия во время экспедиции российской компании "Русарк".
Модель Мадалина Генеа на премьере фильма "Ирландец" в дни Международного кинофестиваля в Риме.
Модель Мадалина Генеа на премьере фильма "Ирландец" в дни Международного кинофестиваля в Риме.
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж.
Участник акции против преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Участник акции против преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Дети в лагере для беженцев близ деревни Кафр-Лусин в сирийской провинции Идлиб.
Дети в лагере для беженцев близ деревни Кафр-Лусин в сирийской провинции Идлиб.
Корова с теленком перед зданием префектуры департамента Верхняя Сона во время демонстрации фермеров во Франции.
Корова с теленком перед зданием префектуры департамента Верхняя Сона во время демонстрации фермеров во Франции.
Плато Иналсырт в Кабардино-Балкарии.
Протесты на Гаити с требованием отставки президента Жовенеля Моиза.
Протесты на Гаити с требованием отставки президента Жовенеля Моиза.
Девушки из группы поддержки клуба "Даллас Ковбойз" на матче в Техасе.
Девушки из группы поддержки клуба "Даллас Ковбойз" на матче в Техасе.
Перемещение старинного маяка Рубьерг Кнуд, одной из главных достопримечательностей Дании, дальше от береговой линии и подступающего моря.
Перемещение старинного маяка Рубьерг Кнуд, одной из главных достопримечательностей Дании, дальше от береговой линии и подступающего моря.
Отара овец идет к пастбищу по деревне близ озера Севан в Армении.
Отара овец идет к пастбищу по деревне близ озера Севан в Армении.
Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля.
Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля.
Посадка российского бомбардировщика Ту-160 на военной базе в Южной Африке.
Посадка российского бомбардировщика Ту-160 на военной базе в Южной Африке.
Шествие в Лахоре, приуроченное к окончанию 40-дневного траура в годовщину смерти имама Хусейна.
Шествие в Лахоре, приуроченное к окончанию 40-дневного траура в годовщину смерти имама Хусейна.
Участники реконструкции "Битвы Наций" под Лейпцигом.
Участники реконструкции "Битвы Наций" под Лейпцигом.
Девочки на берегу острова Далма в ОАЭ.
Салют в парке Победы на Поклонной горе в честь 75-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Салют в парке Победы на Поклонной горе в честь 75-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Протесты в столице Чили Сантьяго.
Белорусский орнитолог Владимир Ивановский строит искусственное гнездо для хищных птиц в селе Козяны.
Белорусский орнитолог Владимир Ивановский строит искусственное гнездо для хищных птиц в селе Козяны.