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РИА Новости
Культура

СМИ узнали, что Бен Аффлек пользуется приложением для знакомств

02:42 25.10.2019
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© AP Photo / 20th Century Fox, Scott GarfieldАмериканский актер, сценарист, кинорежиссёр и продюсер Бен Аффлек
Американский актер, сценарист, кинорежиссёр и продюсер Бен Аффлек
© AP Photo / 20th Century Fox, Scott Garfield
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Бен Аффлек искал вторую половинку с помощью мобильного приложения для знакомств, сообщает Page Six.
Источник рассказал изданию, что актер принципиально не хочет начинать роман со знаменитостью, после тяжелого развода с актрисой Дженнифер Гарнер, вместе с которой они прожили 13 лет.

"Он мечтает встретить обычную девушку, далекую от шоу-бизнеса. Да, у него есть дети и много работы, но он готов снова влюбиться", — рассказал инсайдер.

Несколько недель назад папарацци заметили Аффлека с молодой брюнеткой в одном из элитных районов Лос-Анджелеса.

"Очевидно, у них было первое свидание. У обоих было хорошее настроение — в телефонах никто не сидел. Они ужинали", — добавил источник издания.

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КультураНовости культурыШоу-бизнесДженнифер ГарнерБен АффлекЛос-Анджелес
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