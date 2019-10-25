СМИ узнали, что Бен Аффлек пользуется приложением для знакомств

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Бен Аффлек искал вторую половинку с помощью мобильного приложения для знакомств, сообщает Page Six.
Источник рассказал изданию, что актер принципиально не хочет начинать роман со знаменитостью, после тяжелого развода с актрисой Дженнифер Гарнер, вместе с которой они прожили 13 лет.
"Он мечтает встретить обычную девушку, далекую от шоу-бизнеса. Да, у него есть дети и много работы, но он готов снова влюбиться", — рассказал инсайдер.
Несколько недель назад папарацци заметили Аффлека с молодой брюнеткой в одном из элитных районов Лос-Анджелеса.
"Очевидно, у них было первое свидание. У обоих было хорошее настроение — в телефонах никто не сидел. Они ужинали", — добавил источник издания.
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