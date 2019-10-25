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РИА Новости

Украина начинает "крестовый поход комиков" на восток

08:00 25.10.2019 (обновлено: 08:06 25.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАктер Сергей Сивохо
Актер Сергей Сивохо
© РИА Новости / Владимир Песня
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Нюра Берг
Нюра Н. Берг
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Украинская политика, вся насквозь зловеще-карнавальная, с проложенного пути не сбивается. Президент Зеленский продолжает эксплуатировать шоу-группу "Квартал 95" в качестве кадрового ресурса: залежи государственно мыслящих личностей там, похоже, неисчерпаемы.

Особенно ярко это выглядит в кадровых назначениях на должности реинтеграторов Донбасса. Трагедию региона будут разруливать актеры комического жанра.

Советником секретаря Совета по национальной безопасности и обороне был назначен бывший игрок донецкой команды КВН, продюсер упомянутого "Квартала", комик и шоумен Сергей Сивохо.
Что мы знаем об этом человеке? Его назначение на должность, к слову, вызвало удивление даже у Александра Маслякова, имеющего все основания гордиться еще одним птенцом гнезда КВН, взлетевшим на социально-политическом лифте. Президент Клуба веселых и находчивых в исключительно политкорректном ключе высказал мнение о том, что, мол, не худо бы на такие посты все же ставить политиков. И крайне аккуратно упомянул такую особенность Сергея Анатольевича, как регулярные "уходы в себя" (ну, вы поняли).
Выступление украинского юмористического коллектива Квартал 95
23 октября, 14:47Радио Sputnik
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Г-н Сивохо, даже исключая из поля нашего внимания эту слабость взрослого мужчины, имеет репутацию неоднозначную. Сергей Анатольевич успел поездить по стране с промотурами тогдашнего кандидата в президенты Виктора Януковича, а это было и остается в украинском политическом гражданском обществе безусловным непростительным харамом.
Кстати, еще недавно он политикой заниматься не планировал, о чем сообщал в интервью. Теперь планирует — по его словам, не желая отказывать давнему своему другу, ныне президенту.
Критики с позиций националистического патриотизма упрекают Сергея в "украиножорстве" (местное наименование соответствующей фобии), а определение войны в Донбассе как гражданской, которое позволил себе г-н Сивохо, вообще уронило его реноме среди шляхты практически до уровня плинтуса.
Интересно, что и в Донбассе репутация Сивохо не слишком завидна. На состоявшихся этим летом выборах в парламент, куда он баллотировался от партии "Слуга народа", кандидат сумел занять лишь третье место в донецком городе Константиновке, что выглядит довольно красноречиво. И тем не менее президент оказал ему высокую честь.
Актер, режиссер, продюсер, телеведущий Леонид Ярмольник
21 октября, 23:00РИА Новости
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Эксперты сходятся во мнениях, что должность г-на Сивохо звучит гораздо менее пафосно, чем та роль, которую на самом деле ему отводит офис президента. А она такова: Сергей Анатольевич будет, по его собственному утверждению, заниматься в Донбассе "людьми и смыслами". Искушенные в украинских реалиях граждане понимают, что речь идет о том, чтобы, не выделяя сколько-нибудь серьезных денег на восстановление Донбасса, суметь внушить проживающим там жителям пресловутые проукраинские идеи, стимулируя гражданственность. Об этом многократно в своих выступлениях говорил Владимир Зеленский. О том, что жителей региона нужно возвращать "ментально", любит рассуждать и спикер ВР Дмитрий Разумков.

Собственно, в этом нет ничего оригинального, ибо тему тотальной идеологической обработки туземного населения очень любили и их предшественники. Порошенко, например, уверял народ Украины в том, что стоит только правильно разъяснить жителям Донбасса, как питательно и благолепно им отказаться от родного языка и полюбить величественные фигуры Бандеры и Шухевича, и те станут патриотами Неньки. Мало того, вслед за ними и с "оккупированных территорий" потянутся сотни тысяч растроганных, прозревших и раскаявшихся сепаратистов. Попытка не удалась, но Зеленский упорно идет тем же путем, надеясь на другой результат.

Вновь назначенный советник полон планов и надежд и, снабдив себя и команду касками и бронежилетами, уже отправился в рабочую пятидневную поездку по серой зоне и контролируемой Украиной части Донбасса, чтобы там общаться с людьми.
Он намерен на месте знакомиться с их нуждами. Денег в бюджете на удовлетворение этих нужд не предусмотрено, поэтому поездка может с полным основанием рассматриваться как психотерапевтический тур с пассами, мантрами и приличествующими уморительными гримасами, на которые так горазды талантливые украинские комики. Во всем этом назначенец весьма преуспел в ходе предыдущей актерско-продюсерской деятельности, а большего от него, похоже, и не требуется.
Жители Донецка возле дома после обстрела со стороны украинских силовиков
13 октября, 08:00РИА Новости
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Советник секретаря СНБО тем не менее просит отложить "хайп и хейт", дав ему шанс на успех.
Интересно, что уже на следующий день секретарю СНБО Алексею Данилову, кстати, уроженцу Луганска, неоднократно в крайне пренебрежительной манере высказывавшемуся о земляках, был отряжен еще один советник по тем же вопросам. Максим Ткаченко, тоже бывший луганчанин, гендиректор ООО "Квартал-концерт", дочерней компании "95-го квартала", тоже станет заниматься вопросами реинтеграции Донбасса и тоже, как ясно из его профессионального опыта, в формате пиара, идеологии и гуманитарных интервенций в мозги тамошнего населения.
Сам Ткаченко это подтверждает: "В первую очередь вижу свою роль в консультировании секретаря СНБО по социально-гуманитарным вопросам подконтрольной Украине территории". Ткаченко к тому же народный депутат и член комитета Верховной рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Он полон ровно таких же планов, как г-н Сивохо.
Не будем также забывать о 30‑летнем бывшем игроке КВН, сценаристе и продюсере все той же комик-группы Юрии Костюке, получившем должность заместителя главы офиса президента Зеленского. В офисе главы государства он занимается гуманитарными вопросами, в частности идеологическим обеспечением реинтеграции Донбасса.
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5 октября, 08:00РИА Новости
Зеленский обещал громкие приговоры, но что-то пошло не так
Что в связи с этим следует подчеркнуть.
На фоне заявлений новых советников о предстоящем замирении и массовом переформатировании отношения жителей Донбасса к Украине лидеры общественного мнения активно требуют "ужесточить позицию" Украины применительно к Донбассу.
То есть требования к мятежному региону должны быть все более бескомпромиссными — а комики пусть объясняют его жителям, что это Украина делает от большой любви к ним.
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Владимир ЗеленскийАвторы
Популярные комментарии
А шоу продолжается, что не день то круче и круче. В США страной управляют старики (по возрасту и слабоумные по тому куда они рулят) а Украиной комики под "тайным" руководством из США
25 октября, 08:34
Спиральтист ...
2270003
Вся история Украины выглядит как комическая трагедия или трагическая комедия. Одни только сносы памятников Ленина, основателя государства что стоят. А жевание темы с Голодомором вообще песня. Короче, что об этом говорить. Давайте хором: "Ще не вмерла...."
25 октября, 11:56
InGood FitRu
670000
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