Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки

Экс-вице-президент и кандидат в президенты США на выборах 2020 года Джо Байден выступил с экстренным видеобращением, в котором заявил, что "дни тирании Путина будут закончены". Содержание этого искрометного обращения к американскому народу и российскому лидеру:

"Ребята, вы слышали новости? Снова Путин и русские пытаются вмешаться в наши выборы, в то, кто будет президентом. На этот раз объектом их внимания стал я. Потому что Путин знает: если я стану президентом США, дни его тирании и попыток угрожать Соединенным Штатам и Восточной Европе будут закончены. Я буду ему противостоять. Он — человек, который занимается буллингом, так же как наш президент (Трамп). И я знаю, что он не хочет (чтобы я был президентом), но вот что я вам скажу: когда я буду президентом, все изменится. Господин Путин, американский народ определяет результат своих выборов, а не вы".

Может показаться, что традиции антироссийского политического дискурса требуют добавить к этому видеовоззванию традиционную формулу "а вот мой электронный кошелек". И это правильная интуитивная догадка, потому что в конце видео появляется призыв пожертвовать хотя бы несколько долларов на избирательную кампанию самого Байдена. Призыв делиться деньгами апеллирует к эмоциям американских патриотов: "Пошлите сигнал Путину, скиньтесь по пять долларов". Нельзя не заметить, что есть более эффективные и экономически выгодные способы послать сообщение российскому президенту: несколько почтовых марок стоят точно дешевле пяти долларов, и использовать бывшего вице-президента США в качестве почтальона совершенно не обязательно. Но дело, конечно, не в "месседже Путину", а в том, что американский политический класс все-таки решил превратить выборы 2020 года в геополитический референдум: граждан США пытаются убедить, что перед ними стоит выбор между Байденом и Путиным. Несложно даже догадаться, что могло послужить вдохновением, ибо те, кто наблюдал за выборами на Украине, помнят яркий лозунг "Або Порошенко, або Путин" ("Или Порошенко, или Путин"), с которым тогда действующий президент Украины с треском провалил свою избирательную кампанию.

Показательно, что превратить американские выборы 2016 года в антироссийский фарс решили уже после объявления результатов, а превращение выборов-2020 в антироссийский фарс началось уже на ранних этапах избирательной кампании. Так что интенсивность антироссийской истерики далее будет только расти. Предвыборная политика живет по законам шоу-бизнеса, а это значит, что шоу должно продолжаться при любых обстоятельствах и финал должен быть самой яркой частью представления.

В качестве подтанцовки у Джо Байдена выступил лично руководитель компании Facebook Марк Цукерберг.

Вероятно, именно его откровения Байден называет теми самыми "новостями", которые должны побудить избирателей скинуться по пять долларов на борьбу с Путиным. USA Today пишет: "Facebook препредотвратил попытки России и Ирана вмешаться в выборы 2020 года, заявил генеральный директор Марк Цукерберг в интервью, которое вышло в понедельник на канале NBC. <…> Ранее в понедельник Facebook объявил об удалении четырех сетей учетных записей, страниц и групп за "скоординированное недостоверное поведение". Три сети были из Ирана и одна из России, говорится в сообщении компании в блоге. Сети в Facebook и Instagram якобы маскировали себя и свои действия, нацеленные на Соединенные Штаты, Северную Африку и Латинскую Америку. "То, что мы смогли их упреждающе идентифицировать и устранить, является сигналом, что наши системы сейчас намного более продвинуты, чем в прошлом", — сказал Цукерберг на NBC ".

Важное уточнение этой истории пришло от CNN : "Хотя аккаунты выдавали себя за американцев со всех сторон политического спектра, многие были едины в своем несогласии с кандидатурой бывшего вице-президента Джо Байдена, сообщает Graphika, компания по расследованию социальных сетей, которую Facebook попросил проанализировать аккаунты".

Начнем с того, что если бы каждый россиянин получал хотя бы по десять долларов за каждый попавшийся ему американский, латвийский, эстонский и особенно украинский аккаунт в российских соцсетях, который (иногда на ломаном русском) поливает грязью россиян и Владимира Путина, то мы бы все стали миллионерами. Во-вторых, как всегда, доказательств того, что это были действительно результаты государственной или даже частной российской операции, мы не увидим. Но забавно понаблюдать за особенностями фейсбук-статистики: если верить исследователям Facebook, то получается, что Иран воздействует на американские выборы в три раза активнее, чем Россия. Впрочем, Байден об этом упоминать не будет, ибо если говорить про иранское вмешательство, то Байдену избиратели сразу же припомнят "иранскую ядерную сделку", при которой он был вице-президентом, а также жесткую антииранскую политику Дональда Трампа, за что его критикуют политики-демократы.

Впрочем, и без Ирана реакция подписчиков Байдена в твиттере оказалась, мягко говоря, не восторженной.

Самые популярные комментарии в ответ на байденовский призыв просят "прекратить это". Отчаявшийся сторонник Демократической партии пишет, обращаясь к Байдену: "Не могли бы вы прекратить наведение жути по поводу "красной угрозы" и снять свою кандидатуру, прежде чем мы закончим еще четырьмя годами Трампа?!"

Нельзя не отметить еще одну популярную оценку попыток Байдена заработать на борьбе с Путиным и россиянами : "Если работа Путина состоит в том, чтобы подорвать доверие к нашему правительству, вы делаете его работу намного лучше, чем он сам мог бы. Вы прямо говорите, что если вы не получите желаемый результат, выборы будут нелегитимными. Это опасная игра".