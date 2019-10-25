Петров и Янковский — враги на экране, в телефоне и в "Тексте"

МОСКВА, 25 октября — РИА Новости, Егор Беликов. Об этом российском фильме наверняка все будут говорить. "Текст" Клима Шипенко с Александром Петровым в главной роли — полномасштабная драма о современных нравах, снятая по мотивам романа Дмитрия Глуховского. Каким картина показывает сегодняшний день — в материале РИА Новости.

Студент-филолог Илья Горюнов (Александр Петров) отправляется с девушкой в ночной клуб, куда вбегают наркополицейские во главе с мерзким типом в погонах Петром Хазиным (Иван Янковский). Силовики пытаются схватить его спутницу, а негодующего Илью уводят в подсобку и "обнаруживают" в его кармане пакетик с порошком.

Вернувшись после нескольких лет, проведенных в тюрьме по сфабрикованному делу, Горюнов идет к Хазину — тому, кто в один момент уничтожил все, что было ему дорого. Илья крадет телефон своего мучителя и изучает его жизнь.

Неожиданность в том, что российское кино, обычно пытающееся хотя бы на пару часов избавить отечественного зрителя от мыслей о житейских тяготах, вдруг начинает говорить о том, что происходит за стенами кинотеатра. Да, по степени мрачности этот фильм недотягивает до некоторых картин, участвующих, например, в международных фестивалях. Но, с другой стороны, "Текст" будет понятен почти любому взрослому человеку в России. Режиссер Клим Шипенко (до этого снял "Салют-7") без скидок и обобщений показывает ту действительность, которая знакома многим.

© Централ Партнершип (2019) Кадр из фильма "Текст" © Централ Партнершип (2019) Кадр из фильма "Текст"

Удивительное совпадение: режиссер "Текста" учился в одном классе с журналистом Иваном Голуновым. Недавнее громкое уголовное дело с его участием было очень похоже на то, что придумал Глуховский. Даже фамилия созвучная — главного героя зовут Илья Горюнов. Конечно, книга была опубликована куда раньше, чем Голунова отправили в СИЗО и освободили после бурного возмущения в обществе. Даже фильм был снят до всех этих событий. Но сам факт! В реальности все закончилось более-менее благополучно. Хотя, вероятно, дело Голунова — не единичный случай, и куда чаще происходит как в кино: человек отсиживает срок, лишаясь как минимум одной из главных ценностей в жизни — времени.

© Централ Партнершип Кадр из фильма "Текст" © Централ Партнершип Кадр из фильма "Текст"

Такое совпадение пусть и случайно, но симптоматично: все, что происходит рядом с нами, становится все труднее игнорировать. "Текст" как раз и посвящен ощущению, что где-то идет параллельная жизнь — к примеру, в соседней квартире, хотя мы, пока нас лично это не касается, стараемся отгородиться от всего входной дверью.

Несмотря на то что действие фильма большей частью происходит на экране телефона, Шипенко решил не использовать входящую в моду технологию screen-life, которую активно эксплуатирует, например, Бекмамбетов. Режиссер нарочно поддерживает дистанцию между главными героями — мы наблюдаем, как Горюнов изучает прошлое Хазина на экране его смартфона, и сразу же — реакцию: постепенно безучастность сменяется на сочувствие к врагу. В этом дистанционном актерском тандеме и есть драматическая сила "Текста".

© Централ Партнершип, Старт, 2019 Кадр из фильма "Текст"(2019) © Централ Партнершип, Старт, 2019 Кадр из фильма "Текст"(2019)

Один из самых известных российских актеров Александр Петров не выглядит как студент-филолог, но с ходу попадает в образ смущенного и оскорбленного простого парня из Московской области. Он потерян и пытается понять, что изменилось в стране за годы его отсидки (самое заметное — у людей появились телефоны с сенсорным экраном вместо кнопочных).

В любом случае Петрова всего в нескольких сценах, стилизованных под съемку с мобильного телефона, переигрывает Иван Янковский. Его герой — генеральский сын, негодяй по наследству, хлыщ и наглец, Петр Хазин, именуемый в романе просто как Сука, именно с большой буквы. Он никогда не знал другой жизни, шел по пути наименьшего сопротивления и под прикрытием корочки, которую ему обеспечил горячо нелюбимый отец, создал преступную цепь по сбыту наркотиков.

© Централ Партнершип Иван Янковский и Кристина Асмус в фильме "Текст" © Централ Партнершип Иван Янковский и Кристина Асмус в фильме "Текст"

Петр кажется просто бесстыдным злодеем, пока главный герой не узнает, что эта "посадка" и ему тоже сломала жизнь, заставив падать ниже и ниже в собственных глазах. Все это Янковский показывает виртуозно. Нельзя не упомянуть, что он тоже наследник уже актерской династии, и для него проблема предопределенности судьбы должна быть знакома. Его Хазин — трикстер, хитроумный "плохой лейтенант", который, даже хорошо устроившись, при деньгах и с красивой девушкой, тонет в муках совести. Скажу даже больше: это одна из лучших ролей в современном российском кино.

В разговоре о "Тексте" будет неизбежным сравнение фильма с нашумевшим "Джокером", пусть и не вполне легитимное. Герой Петрова вовсе не был маргиналом, он не сумасшедший и изначально не был опасен. Просто оказался не в том месте не в то время. Зато после освобождения у него, так же как и у несчастного Артура Флека, попросту нет никакого выбора — его жизнь кончена. Один выход — месть, но не всему обществу, как в "Джокере", а конкретному человеку.