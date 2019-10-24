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РИА Новости

Президент Чехии похудел на 20 килограммов

23:59 24.10.2019 (обновлено: 00:00 25.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк Глава Чешской Республики Милош Земан
 Глава Чешской Республики Милош Земан
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 24 окт – РИА Новости. Центральный военный госпиталь в Праге опубликовал в четверг медицинскую документацию президента страны Милоша Земана с его согласия. Там в частности говорится, что за два года он похудел на 20 кг.
Земан 17-20 октября был в больнице для запланированного реабилитационного осмотра. По словам пресс-секретаря президента Йиржи Овчачека, президент хочет быть в хорошей форме в день национального праздника, 28 октября, когда будет отмечаться очередная годовщина образования независимой Чехословакии. В этот день на Пражском граде будет устроен традиционный прием, во время которого президент выступит с речью и вручит государственные награды за выдающиеся достижения.
"Господин президент во время пребывания в госпитале и в последующие дни находился под контролем врачей и прошел лечение в связи с нарушением питания, приведшего к уменьшению мышечной массы, особенно на нижних конечностях. Кроме того, господин президент прошел курс реабилитационных упражнений, и ему было введено активизирующее питание", - говорится в комментарии госпиталя.
В документе также сообщается, что Земан за последние два года похудел на 20 килограммов и весит сейчас вес 85 кг. Он также страдает отсутствием аппетита и имеет склонность к низкому давлению.
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Проблемы со здоровьем не мешают работе Земана, заявил его пресс-секретарь
Сам президент не скрывает, что плохо ходит из-за невропатии нижних конечностей и стал хуже слышать. Сахарный диабет, по признанию Земана, его "покинул". Кроме того, он признался, что ограничил себя в курении, сократив число сигарет с 30 до 20 в день.
Согласно заключению руководства госпиталя, лечение Земана будет носить долговременный характер, а его результаты можно будет ожидать в течение нескольких недель или месяцев.
Выступая в четверг вечером по TV Barrandov, Земан сказал, что не собирается заявлять во время речи на торжествах 28 октября о своей отставке, вопреки догадкам некоторых СМИ, сделанным, видимо, на основе сообщений о состоянии его здоровья.
"Признаюсь, что за тот один час, который я провел в этой студии, у меня устали и заболели ноги. Но из-за больных ног в отставку не подают", - сказал чешский президент.
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