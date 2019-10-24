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РИА Новости

В московской академии РВСН в День памяти ракетчиков открыли Аллею Славы

23:36 24.10.2019 (обновлено: 23:45 24.10.2019)
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© фото предоставлено Минобороны РоссииАллея славы открыта в Военной академии РВСН
Аллея славы открыта в Военной академии РВСН
© фото предоставлено Минобороны России
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Церемония открытия Аллеи Славы, посвященной конструкторам, испытателям и ракетчикам, прошла в военной академии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в подмосковной Балашихе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Сегодня, в День памяти ракетчиков и в преддверии 60-летия со дня образования ракетных войск стратегического назначения, в военной академии РВСН имени Петра Великого торжественно открыта Аллея Славы. Аллея посвящена конструкторам, испытателям и воинам-ракетчикам", - говорится в сообщении.
На открытии присутствовали представители ветеранских организаций, командование академии, офицеры и курсанты военно-учебного заведения. Церемонию открыл заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор Роман Ногин.
"Открытие Аллеи Славы - это дань глубокого уважения всем генералам, офицерам, солдатам, представителям оборонно-промышленного комплекса, которые создавали ракетный шит нашей родины", - отметил генерал-майор.
© фото предоставлено Минобороны РоссииАллея славы открыта в Военной академии РВСН
Аллея славы открыта в Военной академии РВСН
© фото предоставлено Минобороны России
Аллея славы открыта в Военной академии РВСН
Военная академия РВСН имени Петра Великого считается правопреемницей офицерского отделения Артиллерийского училища, образованного 7 декабря 1820 года в Петербурге. В 1938 году военно-учебное заведение было перебазировано в Москву. В 1960 году академия вошла в структуру созданных тогда РВСН.
В 2015 году Военная академия РВСН была передислоцирована из центра Москвы в Балашиху из-за невозможности расширения и модернизации помещений и учебно-материальной базы, расположенной в исторических зданиях бывшего Московского воспитательного дома, построенных в 1764-1770 годах. Она разместилась на базе Военно-технического университета Минобороны. Сейчас это командный и политехнический вуз, крупный научно-исследовательский центр в области военной и технической науки.
© фото предоставлено Минобороны РоссииАллея славы открыта в Военной академии РВСН
Аллея славы открыта в Военной академии РВСН
© фото предоставлено Минобороны России
Аллея славы открыта в Военной академии РВСН
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Ракетные войска стратегического назначенияВоенная академия РВСН имени Петра ВеликогоМинистерство обороны РФРоссияБезопасностьОбщество
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