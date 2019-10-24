Правительство Венесуэлы поздравило Моралеса с победой на выборах

МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Правительство Венесуэлы поздравило с победой на выборах в Боливии действующего президента Эво Моралеса, не дожидаясь окончания подсчета голосов.

Согласно информации на сайте верховного избирательного суда, после подсчёта 99,16% голосов избирателей Моралес набирает 46,98%, обходя на 10,4% своего соперника Карлоса Месу, за которого отдали голоса 36,58% избирателей. Эти данные показывают наличие у Моралеса преимущества в 10%, которое необходимо для победы в первом туре.

"После этой громкой народной победы Венесуэла призывает международное сообщество уважать и поддерживать волеизъявление боливийского народа и не вмешиваться во внутренние дела многонационального государства Боливии", - говорится в тексте документа, опубликованного в аккаунте в Twitter министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы.

#COMUNICADO | Venezuela felicita al pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia y expresa su profunda admiración por la histórica victoria democrática del compañero Presidente Evo Morales Ayma en las pasadas elecciones presidenciales del 20 de octubre. ¡Viva la Patria Grande! pic.twitter.com/7c1NpvMVo4 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 24 октября 2019 г.

Ранее миссия наблюдателей ОАГ призвала власти Боливии провести второй тур голосования, отмечая нарушения в ходе выборов и неравенство условий кандидатов. Карлос Меса уже заявил о несогласии с итогами подсчёта голосов.