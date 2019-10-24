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РИА Новости

Правительство Венесуэлы поздравило Моралеса с победой на выборах

23:36 24.10.2019 (обновлено: 23:37 24.10.2019)
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© AP Photo / Juan KaritaПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© AP Photo / Juan Karita
МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Правительство Венесуэлы поздравило с победой на выборах в Боливии действующего президента Эво Моралеса, не дожидаясь окончания подсчета голосов.
Согласно информации на сайте верховного избирательного суда, после подсчёта 99,16% голосов избирателей Моралес набирает 46,98%, обходя на 10,4% своего соперника Карлоса Месу, за которого отдали голоса 36,58% избирателей. Эти данные показывают наличие у Моралеса преимущества в 10%, которое необходимо для победы в первом туре.
"После этой громкой народной победы Венесуэла призывает международное сообщество уважать и поддерживать волеизъявление боливийского народа и не вмешиваться во внутренние дела многонационального государства Боливии", - говорится в тексте документа, опубликованного в аккаунте в Twitter министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы.
Ранее миссия наблюдателей ОАГ призвала власти Боливии провести второй тур голосования, отмечая нарушения в ходе выборов и неравенство условий кандидатов. Карлос Меса уже заявил о несогласии с итогами подсчёта голосов.
Эво Моралес занимает президентское кресло уже три срока подряд и идет на четвертый.
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Эво МоралесВенесуэлаБоливияВ мире
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