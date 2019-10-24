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РИА Новости

Россиянка, госпитализированная из турецкого отеля, умерла после операции

23:33 24.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖенщина в реанимации
Женщина в реанимации
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 24 окт - РИА Новости. Гражданка России 1965 года рождения скончалась после операции в больнице турецкой Аланьи, куда ее госпитализировали из отеля, сообщило посольство РФ в Анкаре.
Ранее СМИ сообщили, что 54-летней женщине стало плохо после занятий аквааэробикой в отеле. Компьютерная томография показала, что у нее произошло кровоизлияние в мозг.
"По данным генконсульства РФ в Анталье, 8 октября была госпитализирована российская гражданка Н.Л. 1965 года рождения, находившаяся на отдыхе в Аланье. Она была доставлена в госпиталь, где 10 октября было произведено оперативное вмешательство. Генконсульство находилось в контакте с родственниками больной, медперсоналом и страховой компанией. Прорабатывался вопрос экстренной эвакуации по линии ВЦМК "Защита". С сожалением вынуждены сообщить, что 23 октября, несмотря на предпринятые медиками меры, гражданка России скончалась", - сообщило посольство РФ.
Отмечается, что загранучреждением оформлены документы и предприняты все необходимые действия для репатриации тела.
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