Россиянка, госпитализированная из турецкого отеля, умерла после операции

АНКАРА, 24 окт - РИА Новости. Гражданка России 1965 года рождения скончалась после операции в больнице турецкой Аланьи, куда ее госпитализировали из отеля, сообщило посольство РФ в Анкаре.

Ранее СМИ сообщили, что 54-летней женщине стало плохо после занятий аквааэробикой в отеле. Компьютерная томография показала, что у нее произошло кровоизлияние в мозг.

"По данным генконсульства РФ в Анталье, 8 октября была госпитализирована российская гражданка Н.Л. 1965 года рождения, находившаяся на отдыхе в Аланье. Она была доставлена в госпиталь, где 10 октября было произведено оперативное вмешательство. Генконсульство находилось в контакте с родственниками больной, медперсоналом и страховой компанией. Прорабатывался вопрос экстренной эвакуации по линии ВЦМК "Защита". С сожалением вынуждены сообщить, что 23 октября, несмотря на предпринятые медиками меры, гражданка России скончалась", - сообщило посольство РФ.