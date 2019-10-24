Данные об арендаторах трейлера, в котором нашли 39 тел, передали полиции

Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс

ЛОНДОН, 24 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Трейлер (грузовой прицеп), в котором накануне в британском графстве Эссекс были обнаружены тела 39 граждан Китая, принадлежит ирландской компании Global Trailer Rentals (GTR), он был сдан в аренду, сообщил представитель фирмы.

"Трейлер был сдан в долгосрочную аренду офисом Global Trailer Rentals в графстве Монахан (Северная Ирландия) 15 октября по цене 275 евро в неделю. Компания связалась со следственной группой в Эссексе и передала полиции всю информацию о человеке и компании, арендовавших трейлер", - говорится в опубликованном ирландским телеканалом RTE заявлении представителя базирующейся в Дублине компании.

GTR отметила, что все сдаваемые ею в аренду трейлеры оснащены системами спутникового отслеживания маршрутов, и все данные с обнаруженного в Эссексе фургона доступны следователям.

GTR принесла соболезнования близким погибших и заявила, что не имела ни малейшего представления о том, как использовался трейлер. Руководство компании сообщило, что очень расстроено новостями о случившемся.

Полиция графства Эссекс утром 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию через Холихэд, портовый город, куда приходят паромы с острова Ирландия. По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель Северной Ирландии. Погибшими оказались граждане Китая: восемь женщин и 31 мужчина.