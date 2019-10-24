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РИА Новости
Нижегородская область

Никитин поделился планами работы на посту главы реготделения ЕР

23:20 24.10.2019 (обновлено: 23:21 24.10.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, кандидатуру которого президиум генерального совета "Единой России" согласовал на должность исполняющего полномочия секретаря регионального отделения партии, пообещал обеспечить обратную связь партии с людьми.
Президиум генсовета "Единой России" в четверг согласовал кандидатуры 13 губернаторов на должности исполняющих полномочия секретарей региональных отделений партии. Ранее председатель ЕР, глава правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал идею, согласно которой некоторые поддержанные "Единой Россией" на выборах губернаторы возглавят региональные отделения партии.
"Я считаю, что внедрение этой модели будет иметь позитивное значение для исполнительной власти и партийной системы, а также станет более продуктивным для страны в целом. Региональное отделение партии должно стать механизмом, максимально приближенным к людям", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Он отметил, что "Единая Россия" может быть "организатором прямого диалога с властью в зоне наболевших проблем, вместе с жителями добиваться справедливости".
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"Я буду, прежде всего, обеспечивать формат работы партии, ориентированный на получение обратной связи с гражданами, на постоянную коммуникацию с людьми. Партия способна вовлекать в себя конструктивные общественные силы: социальные некоммерческие организации, активистов и просто неравнодушных граждан. Именно они должны стать для партии новым источником содержательной повестки и союзниками. Именно здесь сосредоточена польза для людей и резерв для роста доверия избирателей", - подчеркнул Никитин.
По его словам, партия должна формировать инициативы, определять, в каком направлении двигаться, и какие вопросы решать в первую очередь. "Я считаю, что благодаря изменению структуры взаимоотношений на уровне региона между исполнительной властью, руководителем области и партийным аппаратом должна измениться и миссия партии, а значит - вырасти ее поддержка и доверие со стороны людей", - выразил надежду глава региона.
Губернатор заявил, что в Нижегородской области есть "неплохая база для дальнейшего партийного развития". Об этом можно судить по последнему Единому дню голосования. Так, из 1286 депутатов, избранных в регионе, 1111 представляют именно "Единую Россию", это 86%, что выше, чем в среднем по стране, отметил Никитин. Вместе с этим у партии, по его словам, еще есть серьезный потенциал для роста и консолидации общества.

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Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений политической партии Единая Россия. 24 октября 2019
Вчера, 16:13РИА Новости
Три губернатора готовы возглавить региональные отделения "Единой России"
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