Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T23:18Z
https://ria.ru/20191024/1560194383.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153335/45/1533354593_0:156:3068:1883_1036x0_80_0_0_15882e40f1b09045c34210317be69090.jpg
РИА Новости

В ЛНР подтвердили гибель 1,8 тысячи жителей за время конфликта в Донбассе

23:09 24.10.2019 (обновлено: 23:18 24.10.2019)
1052
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖилой дом в поселке Донецкий Луганской области
Жилой дом в поселке Донецкий Луганской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Около 1,8 тысячи человек, в том числе 31 ребенок, погибли на территории самопровозглашенной Луганской народной республики за время конфликта в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.
"В результате вооруженной агрессии Украины, на сегодняшний день только по задокументированным и подтвержденным данным установлена гибель 31 ребенка и около 1,8 тысячи мирных граждан, около 1,7 тысячи жителей получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в ведомстве.
"Грубо нарушая Женевскую конвенцию о защите гражданского населения, резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, украинские силовики продолжают целенаправленный обстрел жилых домов, больниц, детских садов, объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения ЛНР", - дополнили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что в рамках сбора доказательств военных преступлений украинских силовиков, совершенных в период с 2014 по 2016 год, министерство государственной безопасности ведет работу по приему заявлений и обращений граждан, "пострадавших в результате агрессии Украины".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Вчера, 21:17Радио Sputnik
Двое жителей ЛНР пострадали при обстреле со стороны силовиков
4307140
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганск
Рекомендуем
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
КПП "Станица Луганская" в Донбассе изменит график работы, сообщили в ЛНР
РИА
Новости
Площадь Независимости в Киеве
Киев признает свидетельства о смерти и рождении, выданные в ДНР и ЛНР
Дмитрий Песков
Кремль прокомментировал слова Зеленского о встрече "нормандской четверки"
БПЛА, сбитый вооруженными силами ДНР
Ополченцы ДНР уничтожили два БПЛА силовиков в Донбассе за сутки
Лента
новостей
Указатель на выезде из города Первомайск в Луганской области
В ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве посчитали неизбежной прокачку российского газа через Украину
Политолога Вячеслав Ковтун
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Путин поблагодарил президента Руанды за приезд в Сочи в свой день рождения
Пропускной пункт в Донецкой области
ВСУ устанавливают мины в районе участка отвода сил, заявили в ДНР
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Украина более 40 раз нарушила перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
МИД Германии призвал развести силы в Донбассе для реализации "Минска-2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
06:03Полиция нашла экс-кассира банка, грабившую ювелирные магазины в Петербурге
05:49Территорию Николаевска-на-Амуре полностью освободили от паводковых вод
Лента новостейМолния