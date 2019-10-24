В ЛНР подтвердили гибель 1,8 тысячи жителей за время конфликта в Донбассе

ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Около 1,8 тысячи человек, в том числе 31 ребенок, погибли на территории самопровозглашенной Луганской народной республики за время конфликта в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.

"В результате вооруженной агрессии Украины, на сегодняшний день только по задокументированным и подтвержденным данным установлена гибель 31 ребенка и около 1,8 тысячи мирных граждан, около 1,7 тысячи жителей получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в ведомстве.

"Грубо нарушая Женевскую конвенцию о защите гражданского населения, резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, украинские силовики продолжают целенаправленный обстрел жилых домов, больниц, детских садов, объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения ЛНР", - дополнили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в рамках сбора доказательств военных преступлений украинских силовиков, совершенных в период с 2014 по 2016 год, министерство государственной безопасности ведет работу по приему заявлений и обращений граждан, "пострадавших в результате агрессии Украины".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.