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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт: Дамаску придется договориться с курдами о разделе нефтяных доходов

23:13 24.10.2019 (обновлено: 23:34 24.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинКурдский блокпост в районе Манбидж на трассе М4, переданный сирийской армии
Курдский блокпост в районе Манбидж на трассе М4, переданный сирийской армии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости. Сирийскому правительству придется договориться о разделе доходов от экспорта нефти с курдским населением, заявил РИА Новости в кулуарах Евразийского экономического форума в Вероне президент Энергетического клуба "Босфор" Мехмет Огутчу (Mehmet Ogutcu).
Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп предложил курдам занять нефтеносные районы Сирии, которые сейчас в основном находятся под контролем союзных США курдских отрядов. А ранее Трамп заявлял, что некая американская компания может помочь сирийским курдам в добыче нефти, чтобы обеспечить им денежный поток.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 19:55Война в Сирии
Трамп предложил курдам занять нефтяные поля в Сирии
"У них должно быть соглашение, точно так же как было между Эрбилем (столицей Иракского Курдистана - ред.) и Багдадом в Ираке. Сейчас ключевым вопросом является распределение доходов от нефти и газа", - сказал Огутчу, уточнив, что курды контролируют 70% сирийских нефтяных месторождений.
Эксперт также заявил, что, по его мнению, Россия "вряд ли закроет глаза на происходящее", так ее энергетическое присутствие, в отличие от США, на Ближнем Востоке увеличивается. И он полагает, что Россия может оказать влияние на сирийское правительство в процессе разделения доходов с курдами.
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