Прокуратура завела дело о сбыте наркотиков в "Матросской тишине"

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело о халатности и сбыте наркотиков в СИЗО-1 ("Матросская тишина"), сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

Столичный главк ФСИН 18 октября сообщил, что трое арестантов из московского СИЗО "Матросская тишина" употребляли лекарство баклофен, после чего были госпитализированы с отравлением. В ведомстве опровергли информацию, что они могли отравиться наркотиками или алкоголем.

"Прокуратурой города проведена проверка по факту отравления неизвестным веществом троих лиц, содержащихся под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве. Как показала проверка, отравление произошло вследствие потребления лицами, содержащимися под стражей, наркотических веществ", - говорится в сообщении.

После этого столичная прокуратура внесла представление начальнику УФСИН по Москве об устранении нарушений требований режима содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.