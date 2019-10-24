Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T22:55Z
https://ria.ru/20191024/1560194176.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/23080/75/230807564_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_de48b6983d60edb2b62b49c034563c3c.jpg
РИА Новости

Прокуратура завела дело о сбыте наркотиков в "Матросской тишине"

22:55 24.10.2019
509
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСледственный изолятор "Матросская тишина"
Следственный изолятор Матросская тишина
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело о халатности и сбыте наркотиков в СИЗО-1 ("Матросская тишина"), сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
Столичный главк ФСИН 18 октября сообщил, что трое арестантов из московского СИЗО "Матросская тишина" употребляли лекарство баклофен, после чего были госпитализированы с отравлением. В ведомстве опровергли информацию, что они могли отравиться наркотиками или алкоголем.
"Прокуратурой города проведена проверка по факту отравления неизвестным веществом троих лиц, содержащихся под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве. Как показала проверка, отравление произошло вследствие потребления лицами, содержащимися под стражей, наркотических веществ", - говорится в сообщении.
После этого столичная прокуратура внесла представление начальнику УФСИН по Москве об устранении нарушений требований режима содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
Материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. В итоге были возбуждены дела за сбыт наркотических средств в СИЗО и по факту халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью.
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
22 октября, 18:29Религия и мировоззрение
В "Матросской тишине" в 2020 году появится православный храм
5102011
Обсудить 1
Матросская тишинаФедеральная служба исполнения наказаний РФПрокуратура г. МосквыРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Турецкие военные в Африне, Сирия
Турция потребует от США выдачи командующего SDF
РИА
Новости
Женщина в реанимации
Россиянка, госпитализированная из турецкого отеля, умерла после операции
Президент Боливии Эво Моралес
Правительство Венесуэлы поздравило Моралеса с победой на выборах
Железнодорожный перегон между станциями Покровское-Стрешнево и Тушино
Электричка сбила насмерть мужчину на северо-востоке Москвы
Лента
новостей
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
Клинцевич прокомментировал готовность Киева вести переговоры по Крыму
Сенатор-республиканец Линдси Грэм на пресс-конференции по поводу введения законодательства для пресечения сексуальных домогательств на рабочем месте
Сенатор Линдси Грэм представит резолюцию, осуждающую импичмент Трампу
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов рядом со зданием Басманного суда. 24 октября 2019
Сын Михаила Абызова уехал в США
Полиция
В Архангельске убили мать шестерых детей
Полицейские у грузовика, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс
Данные об арендаторах трейлера, в котором нашли 39 тел, передали полиции
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Песков рассказал о пользе от списания долгов африканским странам
Актриса Аврора Кайте на красной дорожке премьеры фильма режиссера Рона Ховарда Паваротти (Pavarotti) в рамках 14-го Международного кинофестиваля в Риме
Для красной дорожки Римского кинофестиваля звезды выбрали эротичные наряды
Министерство иностранных дел России
В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков пословицей прокомментировал слова Трампа об урегулировании в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
06:03Полиция нашла экс-кассира банка, грабившую ювелирные магазины в Петербурге
05:49Территорию Николаевска-на-Амуре полностью освободили от паводковых вод
Лента новостейМолния