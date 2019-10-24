Сенатор Линдси Грэм представит резолюцию, осуждающую импичмент Трампу

Сенатор-республиканец Линдси Грэм на пресс-конференции по поводу введения законодательства для пресечения сексуальных домогательств на рабочем месте

© AP Photo / Andrew Harnik Сенатор-республиканец Линдси Грэм на пресс-конференции по поводу введения законодательства для пресечения сексуальных домогательств на рабочем месте

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Влиятельный республиканский сенатор Линдси Грэм на конференции для журналистов в четверг объявил о намерении представить резолюцию в сенате об осуждении того, как проходит процедура импичмента президента США Дональда Трампа.

Грэм подчеркнул, что в начале процедуры были упущены важные шаги, которые делают импичмент опасным и нарушающим законодательные нормы США. В частности, республиканцам в конгрессе ограничен доступ к этому процессу.

"Вопрос в том, что это не тот процесс, который предполагает детальный и внимательный подход", - сказал он. И добавил, что на его взгляд, процесс импичмента, начатый демократами в палате представителей "секретный, происходит за закрытыми дверьми и не соответствует законодательству".

"Это топорный процесс запущен комитетом, который никогда не участвовал в запросе на импичмент, он (импичмент в таком виде) несет опасность для института президентства и нашей страны", - сказал Грэм.

Комментируя то, в каком сейчас настроении находится президент Трамп из-за этой процедуры, Грэм заявил, что американский лидер "боится, что это никогда не закончится".

"Сколько Трамп у власти? – 3 года. И это не заканчивается. Каждый раз находится новый повод. Он боится, что ему не дадут честного права на то, чтобы реализовать себя как президент", - заявил Грэм, у которого в среду состоялся ужин с Трампом.

Ранее лидеры республиканцев в палате представителей США Майкл Маккол, Джим Джордан и Девин Нуньес в письме главе комитета палаты представителей по разведке Адаму Шиффу призвали информатора по делу об импичменте против президента США Дональда Трампа дать публичные показания перед конгрессом.

Демократы начали процедуру импичмента против Дональда Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от Демократической партии. Трамп обвинения отрицает.