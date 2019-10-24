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РИА Новости

Звезда "Битвы экстрасенсов" развеяла слухи вокруг своего пола

22:31 24.10.2019
22649
© Фото : страница Джулии Ванг во ВКонтактеДжулия Ванг
Джулия Ванг
© Фото : страница Джулии Ванг во ВКонтакте
Джулия Ванг. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Победительница 15-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг, которая ранее объявила себя мужчиной по имени Томас, опубликовала в подтверждение своих слов фото с голым торсом. Снимок размещен в инстаграме.
Ранее участница шоу сообщила, что является генетическим мужчиной с синдромом Морриса — врожденным нарушением полового развития. Оно вызвано мутацией гена, отвечающего за андрогеновый рецептор. После этого Джулия Ванг завела аккаунт от имени Томаса Уинзора.
Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
"Я не трансгендер, но я уважаю этих людей за их смелость быть собой", — пояснил он.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Так кто же оно в итоге?
24 октября, 22:46
ttrit77
1290001
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