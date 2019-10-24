Звезда "Битвы экстрасенсов" развеяла слухи вокруг своего пола

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Победительница 15-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг, которая ранее объявила себя мужчиной по имени Томас, опубликовала в подтверждение своих слов фото с голым торсом. Снимок размещен в Победительница 15-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг, которая ранее объявила себя мужчиной по имени Томас, опубликовала в подтверждение своих слов фото с голым торсом. Снимок размещен в инстаграме

Ранее участница шоу сообщила, что является генетическим мужчиной с синдромом Морриса — врожденным нарушением полового развития. Оно вызвано мутацией гена, отвечающего за андрогеновый рецептор. После этого Джулия Ванг завела аккаунт от имени Томаса Уинзора.

Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.