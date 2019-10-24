Клинцевич прокомментировал готовность Киева вести переговоры по Крыму

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Член оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клинцевич прокомментировал заявления представителя МИД Украины о готовности к переговорам о восстановлении суверенитета Украины над Крымом, отметив, что восстановление украинского суверенитета над Крымом невозможно никогда.

Ранее в СМИ пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно стать восстановление суверенитета Украины над Крымом.

"Думаю, что всем на Украине уже давно ясно, что восстановление украинского суверенитета над Крымом невозможно. Ни сейчас, ни через пятьсот лет. Невозможно никогда", - написал Клинцевич в своем Facebook.

Он добавил, что, несмотря на это, спекуляции по этому поводу все равно продолжаются, и их "политическая мотивация совершенно очевидна".

"Зеленко пытается максимально замутить воду вокруг реализации Минских соглашений. Украина отходит все дальше от реализации формулы Штайнмайера", - заключил сенатор.