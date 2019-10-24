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РИА Новости

В НАСА подтвердили планы тестового запуска корабля Starliner к МКС

22:25 24.10.2019
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© Flickr / NASA HQ PHOTOПилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing
© Flickr / NASA HQ PHOTO
ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. НАСА подтвердило планы осуществить первый тестовый полет пилотируемого космического корабля Starliner компании Boeing на Международную космическую станцию (МКС) 17 декабря.
Ранее в начале октября вице-президент компании Boeing Джон Малхолланд сообщил, что первый запуск Starliner без экипажа намечается на 17 декабря. Он рассказал, что полет корабля на МКС продлится неделю, после чего тот совершит посадку на полигоне Уайт-Сэндз (штат Нью-Мехико).
"Запуск корабля Starliner компании Boeing на принадлежащей компании United Launch Alliance ракете Atlas V запланирован на 17 декабря с космодрома на мысе Канаверал во Флориде", - сообщило американское космическое ведомство в четверг.
Первый тестовый полет новейшего корабля к МКС пройдет в беспилотном режиме.
Центр НАСА в шате Флорида, США
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В НАСА в связи с предстоящим стартом надеются, что испытательный полет "даст ценную информацию о работе ракеты Atlas V, корабля Starliner, наземных и орбитальных систем, стыковке (с МКС) и систем приземления". В агентстве отмечают, что полученные данные будут использованы для дальнейшей сертификации нового космического корабля.
Наряду с Boeing пилотируемый корабль по заказу НАСА строит компания SpaceX. Она провела первый испытательный беспилотный полет аппарата Crew Dragon в марте текущего года.
США потеряли возможность самостоятельно отправлять людей в космос в 2011 году после завершения программы Space Shuttle. НАСА заключило контракты с частными компаниями на создание пилотируемого корабля к 2019 году, но график возобновления полетов многократно пересматривался.
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Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаНАСАСША
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