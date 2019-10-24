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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Глава Экваториальной Гвинеи призвал российские компании к сотрудничеству

22:21 24.10.2019
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© Фото : Rodrigues Pozzebom/ABrТеодоро Обианг Нгема Мбасого
Теодоро Обианг Нгема Мбасого
© Фото : Rodrigues Pozzebom/ABr
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого призвал российские компании к инвестициям в его страну.
Президент РФ Владимир Путин и Мбасого провели двустороннюю встречу на полях саммита "Россия – Африка".
"У нашей страны благоприятные условия для инвестиций иностранного капитала и поэтому нам хотелось бы поблагодарить вас за эту встречу и призвать российские компании к инвестициям в Экваториальную Гвинею", - сказал Мбасого в ходе встречи.
"Нам хотелось бы развивать сотрудничество экономическое, и развивать значительно", - также отметил он.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаТеодоро Обианг Нгема МбасогоРоссияЭкваториальная ГвинеяЭкономика
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