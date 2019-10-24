Небензя раскритиковал Трампа за решение о выделении денег "Белым каскам"

ООН, 24 окт - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал неверным применением средств решение президента США Дональда Трампа выделить 4,5 млн долларов "Белым каскам".

Белый дом во вторник сообщил, что Трамп согласовал выделение 4,5 миллионов долларов силам Гражданской обороны Сирии, известным также как "Белые каски".

"Неверное применение средств, которые можно было потратить на гораздо более благородные и полезные цели в Сирии", - сказал Небензя журналистам, комментируя решение американского президента.

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.