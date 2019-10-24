Президент Мексики раскритиковал результаты рейтинга Doing Business

МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Всемирный банк опубликовал результаты ежегодного рейтинга Doing Business 2020, который ранжирует страны по степени легкости запуска и ведения бизнеса, Мексика за год опустилась с 53 на 60 строчку и уступила первенство в регионе Чили, что вызвало критику президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

"Мексика занимала первое место (в регионе) в том, что касается доверия зарубежных инвесторов, а теперь опустилась на второе место. Кто бы вы думали на первом? Чили. В общем, (исследование экспертов Всемирного банка) не безошибочное. Но мы свободны, и каждый имеет своё видение (экономической ситуации), свою точку зрения, которые стоит уважать", - заявил Обрадор в ходе регулярной пресс-конференции, запись опубликована в Twitter политика.

Transformar no es asunto de un solo hombre. Conferencia matutina. https://t.co/t1fnuREYKS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 24 октября 2019 г.

Согласно исследованию Всемирного банка, который в рамках рейтинга оценивает такие параметры как сложность регистрации бизнеса и собственности, подключение к инфраструктуре, доступность кредитов, налогообложение и другие аспекты предпринимательской активности, Мексика за год улучшила на 0,1 балла общий показатель по всем аспектам исследования, однако опустилась в общем зачете на 7 строчек, пропустив вперёд Чили.

Результаты рейтинга Doing Business 2020 ставят Мексику в число мировых лидеров по легкости получения кредита (11 место) и разрешению судебных споров (33 место), при этом местным предпринимателям крайне трудно решать вопросы налогообложения (120 место), регистрации новой компании (107 место) и собственности (105 место).

Чили, по данным World Bank, заметно улучшила положение в рейтинге благодаря упрощению регистрации новых компаний. 2,3 дополнительных балла в этом компоненте позволили стране обойти Мексику и показать лучший результат среди стран Латинской Америки (59 место в мире).

Наиболее сложной для предпринимателей Латинской Америки оказалась регуляторная среда в Венесуэле (188 место из 190 в мире), Гаити (179 место), Суринам (162) и Боливия (150).