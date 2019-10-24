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РИА Новости

Президент Мексики раскритиковал результаты рейтинга Doing Business

22:16 24.10.2019
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© AP Photo / Moises CastilloЛопес Обрадор. 1 июля 2018 года
Лопес Обрадор. 1 июля 2018 года
© AP Photo / Moises Castillo
МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Всемирный банк опубликовал результаты ежегодного рейтинга Doing Business 2020, который ранжирует страны по степени легкости запуска и ведения бизнеса, Мексика за год опустилась с 53 на 60 строчку и уступила первенство в регионе Чили, что вызвало критику президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
"Мексика занимала первое место (в регионе) в том, что касается доверия зарубежных инвесторов, а теперь опустилась на второе место. Кто бы вы думали на первом? Чили. В общем, (исследование экспертов Всемирного банка) не безошибочное. Но мы свободны, и каждый имеет своё видение (экономической ситуации), свою точку зрения, которые стоит уважать", - заявил Обрадор в ходе регулярной пресс-конференции, запись опубликована в Twitter политика.
Согласно исследованию Всемирного банка, который в рамках рейтинга оценивает такие параметры как сложность регистрации бизнеса и собственности, подключение к инфраструктуре, доступность кредитов, налогообложение и другие аспекты предпринимательской активности, Мексика за год улучшила на 0,1 балла общий показатель по всем аспектам исследования, однако опустилась в общем зачете на 7 строчек, пропустив вперёд Чили.
Результаты рейтинга Doing Business 2020 ставят Мексику в число мировых лидеров по легкости получения кредита (11 место) и разрешению судебных споров (33 место), при этом местным предпринимателям крайне трудно решать вопросы налогообложения (120 место), регистрации новой компании (107 место) и собственности (105 место).
Чили, по данным World Bank, заметно улучшила положение в рейтинге благодаря упрощению регистрации новых компаний. 2,3 дополнительных балла в этом компоненте позволили стране обойти Мексику и показать лучший результат среди стран Латинской Америки (59 место в мире).
Наиболее сложной для предпринимателей Латинской Америки оказалась регуляторная среда в Венесуэле (188 место из 190 в мире), Гаити (179 место), Суринам (162) и Боливия (150).
Россия в рейтинге Всемирного банка 2020 года поднялась на три строчки с 31 на 28 место на фоне новаций в сферах электроснабжения, налогообложения и защиты прав миноритарных инвесторов.
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Doing BusinessАндрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаЭкономика
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