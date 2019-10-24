В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.

"Все идет нормально. В ближайшее время все будет хорошо", - сказал он журналистам по итогам форума "Россия – Африка".

Отвечая на вопрос, запланированы ли новые комиссии по проверке безопасности аэропортов, он сказал: "Люди работают".

Авиасообщение России с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.