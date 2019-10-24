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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет

22:11 24.10.2019 (обновлено: 08:31 25.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.

"Все идет нормально. В ближайшее время все будет хорошо", - сказал он журналистам по итогам форума "Россия – Африка".

Отвечая на вопрос, запланированы ли новые комиссии по проверке безопасности аэропортов, он сказал: "Люди работают".
Авиасообщение России с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.
За последнее время египетские аэропорты, в том числе, в Каире, Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, проинспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Они внесли ряд предложений по улучшению мер безопасности, которые египетская сторона частично выполнила, изучение других предложений продолжается.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаТуризмПриостановка полетов в ЕгипетНовости - ТуризмМихаил БогдановМИД РФРоссияЕгипетВ мире
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