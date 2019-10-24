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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Песков рассказал о пользе от списания долгов африканским странам

22:07 24.10.2019 (обновлено: 23:09 24.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Россия, списав африканским странам многомиллиардные долги, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне, выступая на форуме "Россия – Африка", Владимир Путин напомнил, что Россия участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. По его словам, общая сумма списания задолженности уже превышает 20 миллиардов долларов.
"Такое долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами, потому что, имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка", - сказал он.
По его словам, "долги эти эфемерные, невозвратные, зато сейчас расчистилось целое поле". "Наши компании имеют возможность работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги, увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет, это большая занятость, это экспансия на мировые и африканские рынки. Поэтому это абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей", - продолжил Песков.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Ангола Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу на полях саммита Россия - Африка
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"Многие, скажем так, околоэкспертные специалисты - мы читали, в эти дни, вчера и сегодня - рассуждают, мол, какой ужас, как простили африканцам 20 с чем-то миллиардов долларов долгов. Но здесь нужно вспомнить, что, во-первых, это было сделано давно, это не результат последних нескольких дней", - сказал пресс-секретарь президента.
Он напомнил, что в 1996 году Всемирный банк и МВФ инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств, Россия тогда к этой инициативе присоединилась. "Потом в 2006 году было постановление правительства, и тогда эти долги были списаны. Но это были невозвратные долги. То есть их можно было для галочки считать долгами, но они были невозвратные", - продолжил он.
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Говоря об отличии нынешнего сотрудничества России с Африкой от времен СССР, Песков пояснил, что в то время оно не имело под собой экономической подоплеки и основывалось только на идеологии.
Экономический форум "Россия – Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаДмитрий ПесковВладимир ПутинАфрикаСочиРоссияЭкономика
Популярные комментарии
То есть если вы дали в долг соседу 20 миллионов , и он вам их не отдал . То надо просто простить ему эти деньги , что бы и дальше давать ему в долг . А то по закону как то нельзя давать тому, у кого и так долгов по горло. Молодцы , браво .
24 октября, 23:17
freizdorf
730101
Теперь африканские страны с утроенной энергией начнут набирать в долг любые другие товары, а не только оружие. А чего не брать, если все равно все спишут, в итоге? Туда коллекторы не поедут ведь.
24 октября, 22:13
greytankist111
700202
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