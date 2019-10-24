Песков рассказал о пользе от списания долгов африканским странам

СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Россия, списав африканским странам многомиллиардные долги, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне, выступая на форуме "Россия – Африка", Владимир Путин напомнил, что Россия участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. По его словам, общая сумма списания задолженности уже превышает 20 миллиардов долларов.

"Такое долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами, потому что, имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка", - сказал он.

По его словам, "долги эти эфемерные, невозвратные, зато сейчас расчистилось целое поле". "Наши компании имеют возможность работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги, увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет, это большая занятость, это экспансия на мировые и африканские рынки. Поэтому это абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей", - продолжил Песков.

"Многие, скажем так, околоэкспертные специалисты - мы читали, в эти дни, вчера и сегодня - рассуждают, мол, какой ужас, как простили африканцам 20 с чем-то миллиардов долларов долгов. Но здесь нужно вспомнить, что, во-первых, это было сделано давно, это не результат последних нескольких дней", - сказал пресс-секретарь президента.

Он напомнил, что в 1996 году Всемирный банк и МВФ инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств, Россия тогда к этой инициативе присоединилась. "Потом в 2006 году было постановление правительства, и тогда эти долги были списаны. Но это были невозвратные долги. То есть их можно было для галочки считать долгами, но они были невозвратные", - продолжил он.

Говоря об отличии нынешнего сотрудничества России с Африкой от времен СССР, Песков пояснил, что в то время оно не имело под собой экономической подоплеки и основывалось только на идеологии.