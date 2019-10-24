Правящая партия Польши не хочет менять премьера и глав палат парламента

ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Правящая польская партия "Право и справедливость" (PiS) намерена оставить на своих постах после выборов премьер-министра и глав обеих палат парламента, заявил глава фракции PiS в уходящем составе сейма Рышард Терлецкий после заседания фракции.
В Польше 13 октября прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата). Победу на выборах в сейм одержала правящая партия "Право и справедливость" с результатом 43,59% голосов, получив 235 мандатов из 460. В то же время в сенате правящая партия утратила большинство, получив только 48 мандатов из 100. Оппозиция также получила 48 мандатов. В настоящее время между политическими группами идет борьба за лояльность четырех независимых депутатов. Именно от того, чью сторону они выберут, зависит, в частности, представитель какой политической силы возглавит сенат.
"Фракция "Право и справедливость" будет рекомендовать Ельжбету Витек на пост спикера сейма, Станислава Карчевского на пост спикера сената, а Матеуша Моравецкого – на пост премьер-министра", - рассказал Терлецкий.
По его словам, вопрос о формировании правительства решится не ранее следующей недели. Терлецкий рассказал, что после выходных состоится встреча председателя PiS Ярослава Качиньского с лидерами лояльных депутатских групп. "Там будет принято решение относительно состава будущего правительства", - заявил он.
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