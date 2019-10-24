Правящая партия Польши не хочет менять премьера и глав палат парламента

В Польше 13 октября прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата). Победу на выборах в сейм одержала правящая партия "Право и справедливость" с результатом 43,59% голосов, получив 235 мандатов из 460. В то же время в сенате правящая партия утратила большинство, получив только 48 мандатов из 100. Оппозиция также получила 48 мандатов. В настоящее время между политическими группами идет борьба за лояльность четырех независимых депутатов. Именно от того, чью сторону они выберут, зависит, в частности, представитель какой политической силы возглавит сенат.