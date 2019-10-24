Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T22:02Z
https://ria.ru/20191024/1560193053.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150091/24/1500912471_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_738ce792d75a84d93077ffece0df53a1.jpg
РИА Новости

Правящая партия Польши не хочет менять премьера и глав палат парламента

22:02 24.10.2019
133
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Правящая польская партия "Право и справедливость" (PiS) намерена оставить на своих постах после выборов премьер-министра и глав обеих палат парламента, заявил глава фракции PiS в уходящем составе сейма Рышард Терлецкий после заседания фракции.
В Польше 13 октября прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата). Победу на выборах в сейм одержала правящая партия "Право и справедливость" с результатом 43,59% голосов, получив 235 мандатов из 460. В то же время в сенате правящая партия утратила большинство, получив только 48 мандатов из 100. Оппозиция также получила 48 мандатов. В настоящее время между политическими группами идет борьба за лояльность четырех независимых депутатов. Именно от того, чью сторону они выберут, зависит, в частности, представитель какой политической силы возглавит сенат.
"Фракция "Право и справедливость" будет рекомендовать Ельжбету Витек на пост спикера сейма, Станислава Карчевского на пост спикера сената, а Матеуша Моравецкого – на пост премьер-министра", - рассказал Терлецкий.
По его словам, вопрос о формировании правительства решится не ранее следующей недели. Терлецкий рассказал, что после выходных состоится встреча председателя PiS Ярослава Качиньского с лидерами лояльных депутатских групп. "Там будет принято решение относительно состава будущего правительства", - заявил он.
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
21 октября, 23:24РИА Новости
Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
011011
Обсудить 0
"Право и справедливость"ПольшаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Меморандум по Сирии отвечает интересам европейских стран, отметил Песков
РИА
Новости
Здание МИД России
Богданов заявил, что вопрос о снятии оружейного эмбарго с ЦАР решается
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
На переговорах с Турцией Россия учитывала интересы Сирии, рассказал Песков
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава ПНС Ливии заявил о необходимости освободить заключенных россиян
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Песков рассказал о пользе от списания долгов африканским странам
Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин во время пресс-конференции в Лондоне
Оппозиция не поддержит предложение Джонсона о досрочных выборах в парламент
Президент США Дональд Трамп
Трамп хочет отменить подписку на "враждебные газеты" во всех госведомствах
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Эрдогана в Сочи
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время интервью на стенде международного информационного агентства и радио Sputnik на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога
На строительство онкоцентра в Якутске выделят почти шесть миллиардов рублей
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков пословицей прокомментировал слова Трампа об урегулировании в Сирии
Теодоро Обианг Нгема Мбасого
Глава Экваториальной Гвинеи призвал российские компании к сотрудничеству
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Ангола Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу на полях саммита Россия - Африка
Путин призвал выровнять положение в торговле с Экваториальной Гвинеей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
06:03Полиция нашла экс-кассира банка, грабившую ювелирные магазины в Петербурге
05:49Территорию Николаевска-на-Амуре полностью освободили от паводковых вод
Лента новостейМолния