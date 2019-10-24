Трамп хочет отменить подписку на "враждебные газеты" во всех госведомствах

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Белый дом намерен добиться отмены подписки во всех федеральных ведомствах на печатные версии газет New York Times и Washington Post, которые не раз становились предметом критики со стороны президента США Дональда Трампа, пишет издание Wall Street Journal.
Ранее Трамп потребовал отменить подписку на New York Times и Washington Post у всех сотрудников своего аппарата, сообщается в материале.
"Не возобновлять эту подписку во всех федеральных ведомствах позволит сэкономить значительные средства – сотни тысяч долларов налогоплательщиков", - заявила в электронном письме пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.
Издание отмечает, что пока неясно, как Белый дом намерен добиться исполнения своих намерений. Источник сообщил, что в администрации продолжают прорабатывать детали этого плана.
Трамп неоднократно называл разные СМИ, в том числе Washington Post, "фейковыми новостями", а враждебную ему прессу в целом — "оппозиционной партией" и "врагами народа". СМИ в ответ критикуют Трампа и публикуют постоянные утечки из Белого дома с компрометирующей информацией.