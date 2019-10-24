Трамп хочет отменить подписку на "враждебные газеты" во всех госведомствах

Трамп озаботился имиджем и захотел новое СМИ. Для страны и для себя Надоели Трампу "фейк ньюс" об Америке. Не так она выглядит со стороны, как ему хотелось бы. Нужен новый канал, чтобы все красиво показал, а не как CNN.