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РИА Новости

Трамп хочет отменить подписку на "враждебные газеты" во всех госведомствах

21:52 24.10.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Белый дом намерен добиться отмены подписки во всех федеральных ведомствах на печатные версии газет New York Times и Washington Post, которые не раз становились предметом критики со стороны президента США Дональда Трампа, пишет издание Wall Street Journal.
Ранее Трамп потребовал отменить подписку на New York Times и Washington Post у всех сотрудников своего аппарата, сообщается в материале.
"Не возобновлять эту подписку во всех федеральных ведомствах позволит сэкономить значительные средства – сотни тысяч долларов налогоплательщиков", - заявила в электронном письме пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.
Издание отмечает, что пока неясно, как Белый дом намерен добиться исполнения своих намерений. Источник сообщил, что в администрации продолжают прорабатывать детали этого плана.
Трамп неоднократно называл разные СМИ, в том числе Washington Post, "фейковыми новостями", а враждебную ему прессу в целом — "оппозиционной партией" и "врагами народа". СМИ в ответ критикуют Трампа и публикуют постоянные утечки из Белого дома с компрометирующей информацией.
Президент США Дональд Трамп
4 октября, 19:03Акценты
Трамп озаботился имиджем и захотел новое СМИ. Для страны и для себяНадоели Трампу "фейк ньюс" об Америке. Не так она выглядит со стороны, как ему хотелось бы. Нужен новый канал, чтобы все красиво показал, а не как CNN.
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