Глава ПНС Ливии заявил о необходимости освободить заключенных россиян

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж заявил о необходимости освобождения российских граждан, находящихся в ливийской тюрьме, сообщил РИА Новости руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

В начале июля глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии сотрудников фонда, среди которых социолог Максим Шугалей. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".

"На нашей двусторонней встрече с господином Сарраджем поднимали тему освобождения российских граждан, заключённых в ливийской тюрьме. Мы понимаем, что это болезненный вопрос, понимание этого от ливийцев также исходит", - сказал Деньгов. "Господин Саррадж поддержал необходимость решения вопроса с освобождением российских граждан, дал понять, что будет помогать в рамках правового поля", - подчеркнул он.