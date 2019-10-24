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РИА Новости

Глава ПНС Ливии заявил о необходимости освободить заключенных россиян

21:50 24.10.2019
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© Фото : Виталий ЗайцевГлава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж заявил о необходимости освобождения российских граждан, находящихся в ливийской тюрьме, сообщил РИА Новости руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
В начале июля глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии сотрудников фонда, среди которых социолог Максим Шугалей. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".
"На нашей двусторонней встрече с господином Сарраджем поднимали тему освобождения российских граждан, заключённых в ливийской тюрьме. Мы понимаем, что это болезненный вопрос, понимание этого от ливийцев также исходит", - сказал Деньгов. "Господин Саррадж поддержал необходимость решения вопроса с освобождением российских граждан, дал понять, что будет помогать в рамках правового поля", - подчеркнул он.
Ранее Деньгов сообщил, что очередной раунд переговоров в Ливии по теме заключенных россиян пройдет в ноябре.
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Лев ДеньговФайез ас-СарраджЛивияВ мире
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