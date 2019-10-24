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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

На строительство онкоцентра в Якутске выделят почти шесть миллиардов рублей

21:49 24.10.2019 (обновлено: 23:11 24.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время интервью на стенде международного информационного агентства и радио Sputnik на международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога"
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время интервью на стенде международного информационного агентства и радио Sputnik на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На строительство онкологического центра в Якутске из федерального бюджета будет выделено 5,9 миллиарда рублей, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
На своей странице в Instagram глава региона сообщил, что строительство онкоцентра в Якутске включено в проект федерального бюджета 2020-2023 годов.
"Сегодня с утра Валентина Ивановна (Матвиенко, председатель Совфеда РФ) позвонила мне и поздравила с включением онкоцентра в проект Федерального бюджета! Общая сумма на строительство онкоцентра из федерального бюджета составит 5,9 миллиарда рублей на 2020-2023 годы", - написал Николаев.
Якутия получила положительную экспертизу на объект в январе 2019 года, практически сразу власти республики подали бюджетную заявку с пакетом документов по строительству в Якутске онкоклинического центра с поликлиникой на 210 посещений, стационаром на 180 коек с радиологическим отделением и хозблоком. Глава Якутии сообщил, что регион самостоятельно начал строительство. В случае софинансирования из федерального бюджета в 2020 году онкодиспансер будет сдан в 2022 году – к 100-летию образования автономии Якутии.

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