На строительство онкоцентра в Якутске выделят почти шесть миллиардов рублей

"Сегодня с утра Валентина Ивановна (Матвиенко, председатель Совфеда РФ) позвонила мне и поздравила с включением онкоцентра в проект Федерального бюджета! Общая сумма на строительство онкоцентра из федерального бюджета составит 5,9 миллиарда рублей на 2020-2023 годы", - написал Николаев.

Якутия получила положительную экспертизу на объект в январе 2019 года, практически сразу власти республики подали бюджетную заявку с пакетом документов по строительству в Якутске онкоклинического центра с поликлиникой на 210 посещений, стационаром на 180 коек с радиологическим отделением и хозблоком. Глава Якутии сообщил, что регион самостоятельно начал строительство. В случае софинансирования из федерального бюджета в 2020 году онкодиспансер будет сдан в 2022 году – к 100-летию образования автономии Якутии.