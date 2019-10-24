Песков пословицей прокомментировал слова Трампа об урегулировании в Сирии

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в сирийском урегулировании, вспомнил пословицу о том, что у победы много отцов.
"Мы же с вами знаем - поражение оно всегда сирота, а у победы много отцов", - сказал он журналистам.
Песков также заметил, что линия Вашингтона "сейчас не совсем кратчайшая линия между точками "А" и "Б", то есть не совсем прямая линия".
"Она имеет тенденцию к внезапным варьированиям, изменениям направления, иногда достаточно неожиданным", - пояснил он.
"Поэтому иногда многим странам, в том числе и нам, очень трудно объяснять и для себя, и для своих партнеров мотивы, по которым принимались те или иные решения в Вашингтоне", - сказал пресс-секретарь президента в связи с этим.
23 октября, 20:46РИА НовостиНовые российско-турецкие договоренности по Сирии