Песков пословицей прокомментировал слова Трампа об урегулировании в Сирии

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в сирийском урегулировании, вспомнил пословицу о том, что у победы много отцов.

"Мы же с вами знаем - поражение оно всегда сирота, а у победы много отцов", - сказал он журналистам.

Песков также заметил, что линия Вашингтона "сейчас не совсем кратчайшая линия между точками "А" и "Б", то есть не совсем прямая линия".

"Она имеет тенденцию к внезапным варьированиям, изменениям направления, иногда достаточно неожиданным", - пояснил он.