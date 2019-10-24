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РИА Новости
Война в Сирии

Песков пословицей прокомментировал слова Трампа об урегулировании в Сирии

21:47 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в сирийском урегулировании, вспомнил пословицу о том, что у победы много отцов.
"Мы же с вами знаем - поражение оно всегда сирота, а у победы много отцов", - сказал он журналистам.
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Песков также заметил, что линия Вашингтона "сейчас не совсем кратчайшая линия между точками "А" и "Б", то есть не совсем прямая линия".
"Она имеет тенденцию к внезапным варьированиям, изменениям направления, иногда достаточно неожиданным", - пояснил он.
"Поэтому иногда многим странам, в том числе и нам, очень трудно объяснять и для себя, и для своих партнеров мотивы, по которым принимались те или иные решения в Вашингтоне", - сказал пресс-секретарь президента в связи с этим.
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Война в СирииВойна в СирииДональд ТрампДмитрий ПесковСирияСШАВ мире
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