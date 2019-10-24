В Чехии снова осквернили памятник красноармейцам-освободителям

ПРАГА, 24 окт – РИА Новости. Неизвестные осквернили вечером в четверг памятник красноармейцам в городе Брно на юго-востоке Чехии, полив его красной краской, это произошло день спустя после того, как вандалы осквернили памятник красноармейцам в Остраве, о происшествии сообщил журналистам представитель полиции Павел Шоба.

"Об инциденте в полицию сообщил один из прохожих. Когда представители правопорядка прибыли на место, то увидели, что по памятнику стекает еще свежая красная краска. По данному факту заведено уголовное дело, за это вандалам грозит тюремное заключение сроком до одного года", - сказал Шоба.

Днем ранее красной краской был полит памятник Красной армии в Остраве на северо-востоке страны, ответственность за эту акцию взяли на себя представители местной молодежной группировки. Власти Остравы резко осудили вандалов и пообещали в короткие сроки привести памятник в порядок. Вандализм в Остраве осудило российское посольство в Чехии.

Оба монумента, в Остраве и Брно, являются национальными культурными памятниками, под ними находятся захоронения останков погибших воинов. Тем самым оба памятника подпадают под защиту российско-чешского межправительственного соглашения о взаимном содержании военных захоронений от 1999 года.

В ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать инциденты руководитель пресс-группы минобороны Чехии Яна Цехмайстерова заявила, что военное ведомство "категорически осуждает все подобные действия".

"Памятник является символом уважения и благодарности всем тем, кто воевал и положил свою жизнь за свободу и демократию нашей страны", - написала Цехмайстерова РИА Новости.