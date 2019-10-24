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РИА Новости

Джимми Картера выписали из больницы

21:38 24.10.2019
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© AP Photo / John AmisЭкс-президент США Джимми Картер
Экс-президент США Джимми Картер
© AP Photo / John Amis
ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Бывший президент США 95-летний Джимми Картер выписан из больницы, сообщается в его официальном Twitter.
Два дня назад сообщалось, что Картер госпитализирован с переломом костей таза.
"Бывший президент США Джимми Картер выписан из Phoebe Sumter Medical Center. Он с радостью продолжит реабилитацию дома в Плейнсе, Джорджия, и благодарит всех за добрые пожелания о выздоровлении", - говорится в сообщении.
Это уже второй раз в этом месяце и третий раз в этом году, когда Картер пострадал в результате несчастного случая. В начале октября он упал у себя дома, рассек бровь и ему пришлось наложить швы. Это случилось всего через несколько дней после его дня рождения.
В мае Картер отправился охотиться на индейку и упал. Этот инцидент потребовал операции по замене тазобедренного сустава. Несколькими годами ранее Картер думал, что приближается его смерть, после того как врачи обнаружили у него меланому. Но спустя четыре месяца рак был вылечен.
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