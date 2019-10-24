Джимми Картера выписали из больницы

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Бывший президент США 95-летний Джимми Картер выписан из больницы, сообщается в его официальном Twitter.

Два дня назад сообщалось, что Картер госпитализирован с переломом костей таза.

"Бывший президент США Джимми Картер выписан из Phoebe Sumter Medical Center. Он с радостью продолжит реабилитацию дома в Плейнсе, Джорджия, и благодарит всех за добрые пожелания о выздоровлении", - говорится в сообщении.

Это уже второй раз в этом месяце и третий раз в этом году, когда Картер пострадал в результате несчастного случая. В начале октября он упал у себя дома, рассек бровь и ему пришлось наложить швы. Это случилось всего через несколько дней после его дня рождения.