Путин призвал выровнять положение в торговле с Экваториальной Гвинеей

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Ангола Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу на полях саммита "Россия - Африка"

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что считает Экваториальную Гвинею перспективным партнером для России, однако пока что показатели двусторонней торговли нестабильные, и это положение надо выравнивать.

Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого провели двустороннюю встречу на полях саммита "Россия-Африка".

"Мы считаем вашу страну перспективным партнёром для России, межгосударственное сотрудничество традиционно носит дружеский характер... Показатели двусторонней торговли у нас, к сожалению, пока нестабильные, мы наблюдаем то всплеск, то снижение, но думаю, что совместными усилиями мы должны это положение выравнивать, должны сделать наше сотрудничество стабильным", - сказал Путин на встрече с Мбасого.

По его словам, наиболее перспективными направлениями взаимодействия являются, в частности, геологоразведка, совместная добыча и переработка углеводородов, электроэнергетика.

"Значительный импульс развитию связей в топливно-энергетической сфере могло бы придать и возобновление деятельности рабочей группы по сотрудничеству в области энергии", - добавил Путин.