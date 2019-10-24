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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин призвал выровнять положение в торговле с Экваториальной Гвинеей

21:38 24.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Ангола Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу на полях саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Ангола Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу на полях саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что считает Экваториальную Гвинею перспективным партнером для России, однако пока что показатели двусторонней торговли нестабильные, и это положение надо выравнивать.
Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого провели двустороннюю встречу на полях саммита "Россия-Африка".
"Мы считаем вашу страну перспективным партнёром для России, межгосударственное сотрудничество традиционно носит дружеский характер... Показатели двусторонней торговли у нас, к сожалению, пока нестабильные, мы наблюдаем то всплеск, то снижение, но думаю, что совместными усилиями мы должны это положение выравнивать, должны сделать наше сотрудничество стабильным", - сказал Путин на встрече с Мбасого.
По его словам, наиболее перспективными направлениями взаимодействия являются, в частности, геологоразведка, совместная добыча и переработка углеводородов, электроэнергетика.
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"Значительный импульс развитию связей в топливно-энергетической сфере могло бы придать и возобновление деятельности рабочей группы по сотрудничеству в области энергии", - добавил Путин.
Он выразил надежду, что саммит "Россия – Африка" будет способствовать развитию двусторонних отношений и поблагодарил своего коллегу за поддержку российских инициатив на международных площадках, в том числе ООН.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинРоссияЭкваториальная ГвинеяЭкономика
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