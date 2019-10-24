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РИА Новости

Поклонская призвала Киев оставить претензии на Крым

21:07 24.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская перед началом торжественного мероприятия, посвященного 296-летию органов прокуратуры Росси
Наталья Поклонская перед началом торжественного мероприятия, посвященного 296-летию органов прокуратуры Росси
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала киевские власти оставить претензии на Крым и взять курс на сближение с Россией.
"Невозможно вернуть то, что тебе никогда по-настоящему не принадлежало. Киев остался за бортом прекрасного корабля Россия, который плывет в счастливое будущее, но я верю в лучшее", - сказала РИА Новости Поклонская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Вчера, 20:39РИА Новости
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