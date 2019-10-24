Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T21:07Z
https://ria.ru/20191024/1560191759.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154978/39/1549783990_0:52:3072:1780_1036x0_80_0_0_5706aad2dffe2e8bf139b446ea3532f1.jpg
РИА Новости
Рязанская область

Любимов оценил потенциал роста производительности труда в Рязанской области

21:07 24.10.2019
10
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
РЯЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Рязанская область имеет большой потенциал для повышения производительности труда, заявил в четверг глава региона Николай Любимов на встрече с руководителями промышленных предприятий области "Губернаторский пикник".
Мероприятие в формате "Губернаторского пикника" проходило в регионе впервые. В ходе встречи речь шла о реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Участники встречи говорили об эффективности внедрения инновационных подходов в построении производственного процесса, применении бережливых технологий, повышении конкурентоспособности предприятий, мерах поддержки. В рамках встречи был представлен практический опыт ряда рязанских организаций по повышению производительности труда.
"Задача – показать людям результаты тех предприятий, которые уже работают в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости", пообщаться в неформальной обстановке для того, чтобы они не стеснялись задавать вопросы. Сегодня наступило время для открытого диалога между собственниками, директорами предприятий и теми, кто непосредственно помогает в реализации нацпроекта", – сказал губернатор.
Любимов подчеркнул важность задач, поставленных президентом России, отметив цель – обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. Прирост производительности труда к 2024 году должен составить более 20%.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
15 октября, 18:53Рязанская область
Рязанская область может стать важным хабом для России и других стран
"Уверен, данный показатель будет достигнут, а с учетом нашей с вами личной вовлеченности и заинтересованности, даже превышен. В вопросе повышения производительности труда у Рязанской области огромный потенциал", – сказал Любимов.
Он отметил, что в настоящее время предлагаются эффективные инструменты для повышения производительности труда, в том числе - путем внедрения механизмов и инструментов бережливого производства.
По словам Любимова, правительство Рязанской области готово оказывать поддержку по ряду направлений предприятиям, которые участвуют в национальном проекте. В частности, в настоящее время прорабатывается вопрос о предоставлении региональных налоговых льгот. Значительная помощь предусмотрена по линии фонда развития промышленности области и регионального центра компетенций.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
16 октября, 20:26Рязанская область
Рязанские власти рассказали о выполнении задач нацпроекта "Здравоохранение"
"Многие ваши предприятия являются эффективными и стабильно работающими. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Всегда есть что совершенствовать и улучшать. Уверен, мы сможем еще более эффективно работать. Каким бы развитым не было производство, всегда есть резервы для повышения качества производственных процессов", – резюмировал губернатор.

Другие новости региона читайте здесь >>

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
11 октября, 19:23Рязанская область
Девятнадцать детсадов появится в Рязанской области в течение трех лет
010000
Обсудить 0
Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязаньРязанская областьЭкономика
Рекомендуем
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
Россия увеличит экспорт продовольствия в Кению
РИА
Новости
В Рязанской области
Власти: Рязанская область стала привлекательнее после сокращения госдолга
Теодоро Обианг Нгема Мбасого
Глава Экваториальной Гвинеи призвал российские компании к сотрудничеству
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил списание $20 миллиардов долга странам Африки
Лента
новостей
Виды Москвы
Костин: в России есть все предпосылки для экономического роста
Уборка урожая яровой пшеницы
Россия в ближайшие годы вдвое увеличит поставки продовольствия в Африку
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
Россия и Африка подписали контракты на 800 миллиардов рублей
Украинские военные стреляют фосфорными зажигательными снарядами
Курды обвинили Турцию в применении фосфора при операции на севере Сирии
Вид на район Профессорский уголок города Алушта
В Крыму отвергли переговоры с Киевом о возвращении полуострова
Эксперты показали, что станет с человеком после 20 лет офисной работы
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова предприниматель Елена Батурина на субботнике в музее-заповеднике Коломенское
Forbes назвал самых богатых женщин России
Пенсионное удостоверение
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
06:03Полиция нашла экс-кассира банка, грабившую ювелирные магазины в Петербурге
Лента новостейМолния