Любимов оценил потенциал роста производительности труда в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Рязанская область имеет большой потенциал для повышения производительности труда, заявил в четверг глава региона Николай Любимов на встрече с руководителями промышленных предприятий области "Губернаторский пикник".

Мероприятие в формате "Губернаторского пикника" проходило в регионе впервые. В ходе встречи речь шла о реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Участники встречи говорили об эффективности внедрения инновационных подходов в построении производственного процесса, применении бережливых технологий, повышении конкурентоспособности предприятий, мерах поддержки. В рамках встречи был представлен практический опыт ряда рязанских организаций по повышению производительности труда.

"Задача – показать людям результаты тех предприятий, которые уже работают в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости", пообщаться в неформальной обстановке для того, чтобы они не стеснялись задавать вопросы. Сегодня наступило время для открытого диалога между собственниками, директорами предприятий и теми, кто непосредственно помогает в реализации нацпроекта", – сказал губернатор.

Любимов подчеркнул важность задач, поставленных президентом России, отметив цель – обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. Прирост производительности труда к 2024 году должен составить более 20%.

"Уверен, данный показатель будет достигнут, а с учетом нашей с вами личной вовлеченности и заинтересованности, даже превышен. В вопросе повышения производительности труда у Рязанской области огромный потенциал", – сказал Любимов.

Он отметил, что в настоящее время предлагаются эффективные инструменты для повышения производительности труда, в том числе - путем внедрения механизмов и инструментов бережливого производства.

По словам Любимова, правительство Рязанской области готово оказывать поддержку по ряду направлений предприятиям, которые участвуют в национальном проекте. В частности, в настоящее время прорабатывается вопрос о предоставлении региональных налоговых льгот. Значительная помощь предусмотрена по линии фонда развития промышленности области и регионального центра компетенций.

"Многие ваши предприятия являются эффективными и стабильно работающими. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Всегда есть что совершенствовать и улучшать. Уверен, мы сможем еще более эффективно работать. Каким бы развитым не было производство, всегда есть резервы для повышения качества производственных процессов", – резюмировал губернатор.