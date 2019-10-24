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РИА Новости

Украинские силовики дважды нарушили перемирие в четверг, заявили в ЛНР

20:55 24.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Украинские силовики два раза в четверг обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что два сотрудника "Луганского лесоохотничьего хозяйства", проводившие расчистку местности на правом берегу реки Северский Донец у линии соприкосновения, ранены при обстреле со стороны украинских силовиков.
По данным пресс-службы, украинские силовики "два раза обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия".
В Народной милиции добавили, что обстрелы велись из миномета калибром 82 миллиметра и гранатометов различных типов в направлении подконтрольных ЛНР Красного Яра и Логвиново.
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
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