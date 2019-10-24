Украинские силовики дважды нарушили перемирие в четверг, заявили в ЛНР

Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области

ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Украинские силовики два раза в четверг обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что два сотрудника "Луганского лесоохотничьего хозяйства", проводившие расчистку местности на правом берегу реки Северский Донец у линии соприкосновения, ранены при обстреле со стороны украинских силовиков.

По данным пресс-службы, украинские силовики "два раза обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия".