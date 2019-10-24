Врач назвала способ снизить риск инсульта

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, как можно снизить риск развития инсульта и ишемической болезни сердца.

По словам эксперта, для этого необходимо исключить из рациона пищу, в состав которой входят трансжиры.

"Они содержатся в основном в продуктах, содержащих промышленно переработанные, гидрогенизированные масла: твердые сорта маргаринов, чипсы, кексы, бисквиты и другое", – сказала специалист в беседе с агентством городских новостей "Москва".

Кроме того, Стародубова порекомендовала ограничить употребление жирных сортов мяса и птицы, колбасных изделий и копченостей.

Диетолог отметила, что средиземноморская диета способствует снижению уровня общего холестерина сыворотки крови и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.