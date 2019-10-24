Врач назвала способ снизить риск инсульта

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, как можно снизить риск развития инсульта и ишемической болезни сердца.
По словам эксперта, для этого необходимо исключить из рациона пищу, в состав которой входят трансжиры.
"Они содержатся в основном в продуктах, содержащих промышленно переработанные, гидрогенизированные масла: твердые сорта маргаринов, чипсы, кексы, бисквиты и другое", – сказала специалист в беседе с агентством городских новостей "Москва".
Кроме того, Стародубова порекомендовала ограничить употребление жирных сортов мяса и птицы, колбасных изделий и копченостей.
Диетолог отметила, что средиземноморская диета способствует снижению уровня общего холестерина сыворотки крови и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
При таком типе питания нужно отдавать предпочтение продуктам с большим содержанием ненасыщенных жирных кислот и омега-3 жирных кислот, а также овощам и фруктам. В рационе в умеренном количестве присутствуют птица и молочные продукты, а порции красного мяса и сладостей ограничены.