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РИА Новости

Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций

20:50 24.10.2019 (обновлено: 01:36 25.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 24 окт — РИА Новости. Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.
В повестке дня заседания об отношениях с Россией было два предложения — "Разрядка с Россией — не продлевать санкции против России" фракции партии "Левые" и "За новую политику в отношении России — кооперация вместо конфронтации" фракции партии "Альтернатива для Германии". Первое главным образом предлагало бундестагу выступить с заявлением о необходимости правительству Германии работать в ЕС над тем, чтобы санкции против России не продлевались. Во втором содержались различные меры по укреплению сотрудничества с Россией по различным направлениями.
Оба предложения комитет по международным делам изначально рекомендовал к отклонению. По итогам дебатов депутаты проголосовали в соответствии с рекомендациями. По предложению партии "Левые" голосование прошло путем поднятия рук — против высказались коалиционные ХДС/ХСС, СДПГ, а также "Зеленые". АдГ воздержалась. По инициативе последней голоса распределись следующим образом — 535 за отклонение, 75 против, один воздержался.
Выступая на слушаниях, член фракции "Левые" Клаус Эрнст заявил, что санкции действуют пять лет, "но никакого влияния они не возымели". Он сослался на исследование Кильского института мировой экономики, отметив, что потери мировой экономики от санкций против России составили 300 миллиардов долларов.
"Кстати, только в Германии потери составляют 770 миллионов долларов в месяц. Мы больше всего негативно затронуты этими санкциями", — заявил Эрнст.
Флаги России и ЕС
17 октября, 14:53РИА Новости
Немецкий депутат отметил, что антироссийские санкции не приносят пользы
Депутат отметил, что необходимо обсуждать, сколько еще будут сохраняться санкции — пять или десять лет, потому что "критика этих санкций будет только расти", сославшись на данные опроса DPA, что только 23% немцев выступают за ограничения. Политик обратил внимание на то, что из-за санкций Россия занимается импортозамещением: "это не краткосрочное развитие, это будет длиться долго, и мы в долгосрочном периоде лишаем немецкие предприятия российского рынка".
В свою очередь, Мануэль Саррацин из партии "Зеленые" отметил, что, по его мнению, санкции имеют влияние на экономику, "например, на предприятия в сфере добычи газа и нефти, в оборонной сфере, но я считаю, что эти санкции правильные". "Это правильная политика", — добавил он.
Флаг Германии на здании рейхстага
14 октября, 07:05РИА Новости
Немецкие СМИ рассказали об убытках от антироссийских санкций
Представитель коалиции Николас Лебель из фракции ХДС/ХСС согласился, что "Германии и Европе нужна своя стратегия по отношениям с Россией, которая опирается на диалог, а не максимальное давление, как это делают наши американские коллеги".
"Мы не можем сегодня сказать, что эта стратегия США принесла особые плоды. Наоборот, имеется дальнейшая эскалация. Но стратегия умиротворения <…> также не ведет нас вперед", — заявил он.
Он отметил, что поэтому правительство ведет "политику диалога, но с настойчивостью и силой продвигая наше видение".
Антироссийские санкции и международная торговля
23 ноября 2017, 10:20РИА Новости
Санкции против России и международная торговляВ 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, - в инфографике Ria.ru.
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ХДС/ХСССанкции в отношении РоссииБундестаг ГерманииЕвросоюзГерманияРоссияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Союз Германии и России - был бы самой мощной силой в Европе. Понятно откуда ветер дует. Немецкие бюргеры боятся американских санкций. Американцы же как страшный сон видят такое содружество. Пока, во всем мире не придет осознание, что надо скинуть навязчивое спонсорство Штатов, и начать жить самостоятельно - до той поры ничего не изменится.
24 октября, 22:00
для души и дела
98211016
Аж отлегло.
24 октября, 21:09
Вениамин Шабалин
73330007
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