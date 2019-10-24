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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин рассказал о разнице отношений стран Африки с СССР и Россией

20:46 24.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Ангола Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу на полях саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Ангола Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу на полях саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Действия Советского Союза на Африканском континенте были продиктованы идеологическими соображениями или логикой геополитической борьбы в мире, а отношения России и стран Африки должны быть основаны на общих ценностях, заявил президент России Владимир Путин на рабочем завтраке с лидерами африканских стран, который состоялся в рамках саммита "Россия-Африка".
Президент отметил, что Россия и страны Африки заинтересованы в поступательном развитии российско-африканских отношений, причем по всем направлениям, и готовы и далее сообща укреплять взаимовыгодное сотрудничество.
"Здесь много было сказано о том, какую роль сыграл Советский Союз, да и Россия в становлении независимых африканских государств. Хочу вам высказать слова благодарности за эту историческую память. Для нас это тоже очень важно. Но вместе с тем нужно прямо сказать: прежние действия Союза были продиктованы или идеологическими соображениями, или соображениями и логикой геополитической борьбы в мире", - отметил президент. Стенограмма выложена на сайте Кремля.
Однако теперь, по его словам, сотрудничество будет основано на общих ценностях. "Многие говорили о новом этапе, новом качестве отношений между Россией и Африкой, с этим я не могу не согласиться. Этот новый этап, новое качество должны быть основаны на общих ценностях. Мы едины в поддержке таких ценностей, как справедливость, равенство, уважение права народов самостоятельно определять свою судьбу. С этих позиций будем продолжать координацию на международных площадках, объединять усилия в интересах обеспечения стабильности на Африканском континенте", - сказал он.
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