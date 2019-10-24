Суд оставил Абызова в СИЗО до конца января

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов рядом со зданием Басманного суда. 24 октября 2019

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 25 января срок содержания в СИЗО бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого по ряду уголовных дел, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья. В деле есть обвинения в мошенничестве, организации преступного сообщества, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег. Ранее срок расследования дела был продлен до 25 марта.

"По делу необходимо провести определенное количество экспертиз, продлить срок ареста, наложенного на имущество, для выполнения этих действий, необходимо запросить и изъять документы из иностранных компаний. Наличие шенгенской и американской визы у Абызова делает невозможным избрание меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Абызов, Пелипасов и Степанов преследовали цель преступного обогащения, ходатайствую о продлении срока содержания до 25 января 2020 года", - заявил ранее следователь по особо важным делам Сергей Степанов. Прокурор полностью поддержала его.

Также в четверг суд оставил в СИЗО бывшего гендиректора бизнес-группы "Ру-Ком" Николая Степанова и председателя совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александра Пелипасова. Накануне срок ареста был продлен заместителю Степанова Максиму Русакову, бывшему гендиректору новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву и директору по экономике и финансам "РЭМиС" Галине Фрайденберг.

По мнению следствия, Абызов продолжал заниматься бизнесом, будучи федеральным министром. За это время он заработал 32 миллиарда рублей, которые СК РФ расценивает как полученные в результате преступления и затем легализованные. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей. Сам Абызов считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.