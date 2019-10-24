США ищут сотрудничества с Китаем, а не конфронтации, заявил Пенс

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. США не хотят конфронтации с Китаем, а ищут взаимодействия по ряду вопросов, среди которых экономика, контроль над вооружениями, денуклеризация Корейского полуострова и соблюдение санкций против Ирана. Об этом вице-президент США Майк Пенс заявил, выступая в Вашингтоне в четверг.

"Мы не ищем конфронтации с Китаем, мы ищем взаимодействия на различных уровнях, включая экономическое и военное сотрудничество… Мы не стремимся остановить развитие Китая. Мы хотим конструктивных отношений с китайскими лидерами", - сказал он.

"Китай и США также продолжат совместную работу по достижению безопасной, полной и бесповоротной подтвержденной (экспертами) денуклеаризации Северной Кореи. И мы хотели бы более глубокого сотрудничества по контролю над вооружениями и соблюдению санкции США в Персидском заливе", - сказал Пенс.