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РИА Новости

США ищут сотрудничества с Китаем, а не конфронтации, заявил Пенс

20:39 24.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВице-президент США Майк Пенс выступает на открытии Международного конгресса астронавтики в Вашингтоне
Вице-президент США Майк Пенс выступает на открытии Международного конгресса астронавтики в Вашингтоне
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. США не хотят конфронтации с Китаем, а ищут взаимодействия по ряду вопросов, среди которых экономика, контроль над вооружениями, денуклеризация Корейского полуострова и соблюдение санкций против Ирана. Об этом вице-президент США Майк Пенс заявил, выступая в Вашингтоне в четверг.
"Мы не ищем конфронтации с Китаем, мы ищем взаимодействия на различных уровнях, включая экономическое и военное сотрудничество… Мы не стремимся остановить развитие Китая. Мы хотим конструктивных отношений с китайскими лидерами", - сказал он.
"Китай и США также продолжат совместную работу по достижению безопасной, полной и бесповоротной подтвержденной (экспертами) денуклеаризации Северной Кореи. И мы хотели бы более глубокого сотрудничества по контролю над вооружениями и соблюдению санкции США в Персидском заливе", - сказал Пенс.
Марк Эспер
Вчера, 12:44РИА Новости
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