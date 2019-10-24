В Крыму призвали иностранцев не обращать внимание на угрозы Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Попытка киевских властей запугать иностранцев обречена на провал, гости из ближнего и дальнего зарубежья приезжают на полуостров, невзирая на угрозы и санкции, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее на сайте представительства президента Украины в Крыму, расположенного в Херсонской области, появилось обращение к иностранцам с предостережением воздержаться от поездки в Крым для участия в ежегодной международной конференции "Крым в современном международном контексте" с участием представителей иностранных государств. Украинские власти напомнили об административной и уголовной ответственности за посещение полуострова без их ведома.

"Обращение самозваного представительства президента Украины в Крыму похоже на "глас вопиющего в пустыне"... Все, кто желает приехать на полуостров, туда приедут и киевских санкций и угроз не боятся. На подобные обращения лучше не обращать никакого внимания и не создавать им рекламу, которую они не заслуживают", - сказал РИА Новости Молохов.

По его словам, международная конференция и форум друзей Крыма состоятся в начале ноября.

В свою очередь глава общественной палаты республики Григорий Иоффе подчеркнул, что предупреждение киевских властей не стоит "ломаного гроша" и больше является попыткой отметиться.