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РИА Новости

В Крыму призвали иностранцев не обращать внимание на угрозы Киева

20:39 24.10.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Попытка киевских властей запугать иностранцев обречена на провал, гости из ближнего и дальнего зарубежья приезжают на полуостров, невзирая на угрозы и санкции, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее на сайте представительства президента Украины в Крыму, расположенного в Херсонской области, появилось обращение к иностранцам с предостережением воздержаться от поездки в Крым для участия в ежегодной международной конференции "Крым в современном международном контексте" с участием представителей иностранных государств. Украинские власти напомнили об административной и уголовной ответственности за посещение полуострова без их ведома.
"Обращение самозваного представительства президента Украины в Крыму похоже на "глас вопиющего в пустыне"... Все, кто желает приехать на полуостров, туда приедут и киевских санкций и угроз не боятся. На подобные обращения лучше не обращать никакого внимания и не создавать им рекламу, которую они не заслуживают", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, международная конференция и форум друзей Крыма состоятся в начале ноября.
В свою очередь глава общественной палаты республики Григорий Иоффе подчеркнул, что предупреждение киевских властей не стоит "ломаного гроша" и больше является попыткой отметиться.
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"Все это вызывает только горькую усмешку. Все их суждения не имеют никакой реальной силы. Это все пустые слова, надувание щек. Эта часть украинских чиновников живет в виртуальном мире, в мире выдуманных фантазий, офисов, должностей, поэтому серьезные и реальные политики даже свое время не будет тратить, чтобы читать и тем более прислушиваться к подобным заявлениям", - сказал Иоффе.
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Григорий ИоффеКрымРоссияУкраинаВ мире
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