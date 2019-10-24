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РИА Новости

КПП "Станица Луганская" в Донбассе изменит график работы, сообщили в ЛНР

20:30 24.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоврежденный мост у КПП "Станица Луганская"
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" в Донбассе временно изменит график работы, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики.
"Для удобства граждан изменен график работы временного пункта перехода через линию разграничения у населенного пункта Станица Луганская в связи переводом часового времени на Украине", - сообщили в пресс-службе МГБ.
В ведомстве уточнили, что с 27 октября пропуск лиц будет осуществляться с 8.00 до 19.00 (совпадает с мск).
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ неоднократно заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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