КПП "Станица Луганская" в Донбассе изменит график работы, сообщили в ЛНР

"Для удобства граждан изменен график работы временного пункта перехода через линию разграничения у населенного пункта Станица Луганская в связи переводом часового времени на Украине", - сообщили в пресс-службе МГБ.

В ведомстве уточнили, что с 27 октября пропуск лиц будет осуществляться с 8.00 до 19.00 (совпадает с мск).

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ неоднократно заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска.