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РИА Новости

В генштабе рассказали об укомплектованности российских вооруженных сил

20:26 24.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодготовка офицеров Вооруженных сил РФ
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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САМАРА, 24 окт – РИА Новости. Общая укомплектованность вооруженных сил России составляет 95%. С 2012 года этот показатель повысился на 35%, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления генштаба вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский во время выездного заседания постоянной профильной комиссии по взаимодействию Минобороны РФ и войсковых казачьих обществ совета при президенте РФ в Самаре в четверг.
"Укомплектованность вооруженных сил личным составом составляет 95%, с 2012 года этот показатель повысился на 35%", - сказал Бурдинский.
Как стало известно в ходе заседания, за последние годы изменились качественные характеристики призывников. Около 60% призывников, пребывающих в вооруженные силы, имеют возраст более 20 лет. Более 50% призывников имеют среднее профессиональное образование. Количество призывников, годных к военной службе, за шесть лет увеличилось на 9%.
Также до 17-ти увеличилось количество научных рот, около 400 спортсменов проходят службу в пяти спортивных ротах.
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Евгений БурдинскийМинистерство обороны РФРоссияБезопасность
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