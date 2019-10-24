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РИА Новости

Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

20:16 24.10.2019 (обновлено: 02:33 25.10.2019)
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© Фото : страница Вячеслава Ковтуна в сети FacebookПолитолога Вячеслав Ковтун
Политолога Вячеслав Ковтун
© Фото : страница Вячеслава Ковтуна в сети Facebook
Политолога Вячеслав Ковтун. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу. Об этом рассказал политтехнолог Константин Долгов.
"Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях. А я думаю - где он? Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию", — написал Долгов в инстаграме, выложив фото из телестудии.
По его словам, сейчас состояние украинского политолога улучшилось.
Вячеслав Ковтун является частым гостем общественно-политических программ на российских телеканалах, где он выступает в поддержку Украины. Своими заявлениями он часто создает конфликтные ситуации, иногда доходящие до потасовок. Ковтуна неоднократно выгоняли из студий во время съемок.
Кроме того, недовольство высказываниями и деятельностью политолога выражали и на Украине, а в декабре прошлого года его внесли в базу данных сайта "Миротворец".
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Вячеслав КовтунКонстантин ДолговРоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
вот что бывает когда продаешь душу дьяволу
24 октября, 20:21
Руслан Мурадов
176633111
Угу. Украинский «эксперт». Или некто с не особо приятной внешностью, работающий украинским экспертом на российском ТВ. Реплики ему наверняка режиссёры пишут
24 октября, 20:18
Станислав Попов
1441100227
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