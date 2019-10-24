Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу. Об этом рассказал политтехнолог Константин Долгов.

"Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях. А я думаю - где он? Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию", — написал Долгов в инстаграме, выложив фото из телестудии.

По его словам, сейчас состояние украинского политолога улучшилось.

Вячеслав Ковтун является частым гостем общественно-политических программ на российских телеканалах, где он выступает в поддержку Украины. Своими заявлениями он часто создает конфликтные ситуации, иногда доходящие до потасовок. Ковтуна неоднократно выгоняли из студий во время съемок.