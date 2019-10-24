Туристы рассказали, что может испортить романтический отпуск

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Главной причиной испорченного совместного отпуска путешественники назвали плохое настроение партнера. Такие результаты показал опрос на сайте сервиса Главной причиной испорченного совместного отпуска путешественники назвали плохое настроение партнера. Такие результаты показал опрос на сайте сервиса Tutu.ru

Почти четверть (24%) респондентов считает, что отдыху может помешать плохое расположение духа спутника или спутницы, 22% связывают хорошее впечатление от отпуска с состоянием здоровья второй половины, а несовпадение интересов посчитали проблемой 14% опрошенных.

Двенадцать процентов туристов отметили, что стать причиной испорченного путешествия могут вредные привычки второй половинки. Восемь процентов опрошенных расстроятся, если партнер будет работать в отпуске, а шесть процентов не готовы терпеть чрезмерное увлечение любимого человека смартфоном.