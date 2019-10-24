Туристы рассказали, что может испортить романтический отпуск

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Главной причиной испорченного совместного отпуска путешественники назвали плохое настроение партнера. Такие результаты показал опрос на сайте сервиса Tutu.ru.
Почти четверть (24%) респондентов считает, что отдыху может помешать плохое расположение духа спутника или спутницы, 22% связывают хорошее впечатление от отпуска с состоянием здоровья второй половины, а несовпадение интересов посчитали проблемой 14% опрошенных.
Двенадцать процентов туристов отметили, что стать причиной испорченного путешествия могут вредные привычки второй половинки. Восемь процентов опрошенных расстроятся, если партнер будет работать в отпуске, а шесть процентов не готовы терпеть чрезмерное увлечение любимого человека смартфоном.
Прижимистость и расточительность партнера посчитали проблемой в путешествии четыре процента респондентов, столько же будут недовольны ограничению свободы, а также отпуску с детьми. Но нашлись и те, кто будут испытывать чувство вины перед детьми, если будут отдыхать без них, — такой вариант выбрали два процента опрошенных.