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РИА Новости
Туризм

Туристы рассказали, что может испортить романтический отпуск

20:07 24.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПара гуляет по пляжу на одном из Мальдивских островов
Пара гуляет по пляжу на одном из Мальдивских островов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Главной причиной испорченного совместного отпуска путешественники назвали плохое настроение партнера. Такие результаты показал опрос на сайте сервиса Tutu.ru.
Почти четверть (24%) респондентов считает, что отдыху может помешать плохое расположение духа спутника или спутницы, 22% связывают хорошее впечатление от отпуска с состоянием здоровья второй половины, а несовпадение интересов посчитали проблемой 14% опрошенных.
Двенадцать процентов туристов отметили, что стать причиной испорченного путешествия могут вредные привычки второй половинки. Восемь процентов опрошенных расстроятся, если партнер будет работать в отпуске, а шесть процентов не готовы терпеть чрезмерное увлечение любимого человека смартфоном.
Прижимистость и расточительность партнера посчитали проблемой в путешествии четыре процента респондентов, столько же будут недовольны ограничению свободы, а также отпуску с детьми. Но нашлись и те, кто будут испытывать чувство вины перед детьми, если будут отдыхать без них, — такой вариант выбрали два процента опрошенных.
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