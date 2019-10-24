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РИА Новости
Война в Сирии

Музей Алеппо открылся после реконструкции

20:07 24.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 24 окт – РИА Новости. Музей сирийского города Алеппо, второй самый знаменитый в стране после музея Дамаска, возобновил работу в четверг после реконструкции впервые с 2013 года, восстановление осуществлялось при поддержке Программы развития ООН и правительства Японии.
Согласно полученному РИА Новости пресс-релизу министерства туризма Сирии, в хранилищах музея находится не менее 50 тысяч артефактов. Во время разгара сирийской войны экспонаты из хранилищ музея были перевезены в Национальный музей в Дамаске.
Директор музея Ахмад Усман рассказал, что в нем пять отделов, посвященных соответственно доисторической эпохе, древней Сирии, классическому искусству, исламскому периоду и современному искусству.
Музей Алеппо открылся в 1931 году, новое здание было возведено в 1966-м.
Национальный музей Дамаска вновь открылся для посетителей 28 октября 2018 года.
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