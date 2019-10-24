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РИА Новости

Чили готовится к саммиту АТЭС в середине ноября, несмотря на протесты

20:02 24.10.2019 (обновлено: 20:11 24.10.2019)
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© REUTERS / Ivan AlvaradoПротестующий во время акции протеста в Сантьяго
Протестующий во время акции протеста в Сантьяго
© REUTERS / Ivan Alvarado
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 окт - РИА Новости. Чили, несмотря на протесты, продолжает готовиться к саммиту АТЭС, который пройдет в Сантьяго 16-17 ноября, страны подтвердили свое участие, сообщает издание La Tercera со ссылкой на главу МИД Чили Теодоро Риберу.
По словам министра, он контактировал с представителями 21 страны, которые будут участвовать в форуме, и никто не высказал сомнений по поводу своего визита.
Кроме того, Чили продолжает готовиться и к климатической конференции COP25, которая пройдет в стране в начале декабря и на которую приглашены десятки государств.
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника
Власти Чили предложили ряд мер, чтобы немного успокоить население, пообещав направить 1,2 миллиарда долларов на решение социальных проблем. Но, по мнению жителей Сантьяго, с которыми удалось поговорить РИА Новости, этого мало.
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