Чили готовится к саммиту АТЭС в середине ноября, несмотря на протесты

Протестующий во время акции протеста в Сантьяго

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 окт - РИА Новости. Чили, несмотря на протесты, продолжает готовиться к саммиту АТЭС, который пройдет в Сантьяго 16-17 ноября, страны подтвердили свое участие, сообщает издание La Tercera со ссылкой на главу МИД Чили Теодоро Риберу.

По словам министра, он контактировал с представителями 21 страны, которые будут участвовать в форуме, и никто не высказал сомнений по поводу своего визита.

Кроме того, Чили продолжает готовиться и к климатической конференции COP25, которая пройдет в стране в начале декабря и на которую приглашены десятки государств.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника