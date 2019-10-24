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РИА Новости
Новости Подмосковья

Зарплаты учителей в Московской области выросли за 2019 год

20:01 24.10.2019
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© РИА Новости / Михаил МокрушинУчитель ведет урок у учеников начальной школы
Учитель ведет урок у учеников начальной школы
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В 2019 году заработная плата учителей и воспитателей Подмосковья выросла и достигла в среднем 58 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя министра образования региона Андрея Лазарева.
"Согласно мониторингу за девять месяцев 2019 года, сегодня средняя заработная плата идет с превышением по школам на 10% и составляет 56 тысяч рублей, у учителей заработная плата чуть выше – порядка 58 тысяч рублей, по воспитателям мы идем с ростом на 5% к уровню 2018 года – 54 тысячи рублей", – пояснил Андрей Лазарев.
По его словам, в конце года зарплата может даже увеличиться.
"По итогам года будем мы выдерживать данные цифры, и с учетом итоговых годовых выплат возможна корректировка в сторону увеличения", – добавил Лазарев.
С 2013 года зарплата учителей в регионе значительно увеличилась. Например, шесть лет назад средняя заработная плата была на уровне 38 тысяч рублей.
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