Двух человек ранили при обстреле со стороны силовиков, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 24 окт — РИА Новости. Два сотрудника Луганского лесоохотничьего хозяйства получили ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Он уточнил, что инцидент произошел в районе населенного пункта Красный Яр, где сотрудники предприятия расчищали берег реки Северский Донец у линии соприкосновения.
Осадчий подчеркнул, что представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уведомил украинскую сторону о предстоящих работах, запросил режим тишины, подтверждение было получено. Несмотря на это, военнослужащие 46-й бригады обстреляли территорию из автоматического гранатомета, добавил представитель Народной милиции.
Нарушение режима прекращения огня зафиксировал патруль ОБСЕ, который находился в этом районе.
В ДНР также сообщили об обстреле со стороны украинских силовиков. По данным Народной милиции, после полудня велся огонь по селам на юге республики из гранатометов и вооружения БМП.
В это время там также находился патруль ОБСЕ, наблюдателям пришлось изменить маршрут.
В свою очередь, украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе и ранении одного военнослужащего.