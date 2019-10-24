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РИА Новости

Двух человек ранили при обстреле со стороны силовиков, заявили в ЛНР

19:59 24.10.2019 (обновлено: 21:32 24.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 24 окт — РИА Новости. Два сотрудника Луганского лесоохотничьего хозяйства получили ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Он уточнил, что инцидент произошел в районе населенного пункта Красный Яр, где сотрудники предприятия расчищали берег реки Северский Донец у линии соприкосновения.
Осадчий подчеркнул, что представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уведомил украинскую сторону о предстоящих работах, запросил режим тишины, подтверждение было получено. Несмотря на это, военнослужащие 46-й бригады обстреляли территорию из автоматического гранатомета, добавил представитель Народной милиции.
Нарушение режима прекращения огня зафиксировал патруль ОБСЕ, который находился в этом районе.
В ДНР также сообщили об обстреле со стороны украинских силовиков. По данным Народной милиции, после полудня велся огонь по селам на юге республики из гранатометов и вооружения БМП.
В это время там также находился патруль ОБСЕ, наблюдателям пришлось изменить маршрут.
В свою очередь, украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе и ранении одного военнослужащего.
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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