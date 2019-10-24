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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин поблагодарил президента Руанды за приезд в Сочи в свой день рождения

19:55 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Руанды Полем Кагаме поблагодарил его за то, что глава государства прибыл на саммит Россия-Африка, несмотря на свой день рождения.
"Начало саммита Россия-Африка пришлось на ваш день рождения, хотел бы еще раз пожелать вам здоровья, благополучия и успехов. Поблагодарить за то, что вы, несмотря на такое личное событие, приняли решение приехать в Россию", - сказал Путин.
Говоря о целях встречи, президент РФ отметил, что это хорошая возможность обсудить состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, обменяться мнениями по актуальным африканским и международным вопросам, в том числе в контексте текущего председательства Руанды в восточноафриканском сообществе.
Путин также уточнил, что отношения РФ и Руанды традиционно носят дружеский характер.
"В 2018 году товарооборот вырос на треть, хоть цифры абсолютные небольшие, тенденция не может нас не радовать. Корректировка произошла в первом полугодии этого года, требуются, безусловно, дополнительные усилия для выравнивания ситуации", - добавил он.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин и президент Руанды Поль Кагаме во время встречи. 13 июня 2018
Вчера, 03:35РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Руанды
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаПоль КагамеВладимир ПутинРуандаРоссияПолитика
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