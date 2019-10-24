Путин поблагодарил президента Руанды за приезд в Сочи в свой день рождения

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Руанды Полем Кагаме поблагодарил его за то, что глава государства прибыл на саммит Россия-Африка, несмотря на свой день рождения.

"Начало саммита Россия-Африка пришлось на ваш день рождения, хотел бы еще раз пожелать вам здоровья, благополучия и успехов. Поблагодарить за то, что вы, несмотря на такое личное событие, приняли решение приехать в Россию", - сказал Путин.

Говоря о целях встречи, президент РФ отметил, что это хорошая возможность обсудить состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, обменяться мнениями по актуальным африканским и международным вопросам, в том числе в контексте текущего председательства Руанды в восточноафриканском сообществе.

Путин также уточнил, что отношения РФ и Руанды традиционно носят дружеский характер.

"В 2018 году товарооборот вырос на треть, хоть цифры абсолютные небольшие, тенденция не может нас не радовать. Корректировка произошла в первом полугодии этого года, требуются, безусловно, дополнительные усилия для выравнивания ситуации", - добавил он.