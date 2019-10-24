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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп предложил курдам занять нефтяные поля в Сирии

19:55 24.10.2019 (обновлено: 22:58 24.10.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил курдам занять нефтеносные районы Сирии, которые ранее контролировала террористическая группировка ИГ*.
"Мы никогда не позволим ИГ* вновь захватить эти районы!" - написал Трамп в твиттере.
Он заявил, что, "возможно, настало время, чтобы курды начали двигаться в этот нефтяной регион".
Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточно берегу Евфрата, который ранее был твердыней и основным источником дохода ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
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Война в СирииИсламское государствокурдыДональд ТрампСирияВ мире
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