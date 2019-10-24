Трамп предложил курдам занять нефтяные поля в Сирии

"Просто меняют тактику". Политик о решении Трампа снять санкции с Турции Дональд Трамп поручил снять санкции, введенные против Турции после начала военной операции на севере Сирии. О том, почему это решение США может угрожать реализации меморандума России и Турции, в эфире радио рассказал Sputnik политик Николай Стариков.