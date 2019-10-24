Трамп предложил курдам занять нефтяные поля в Сирии

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил курдам занять нефтеносные районы Сирии, которые ранее контролировала террористическая группировка ИГ*.
"Мы никогда не позволим ИГ* вновь захватить эти районы!" - написал Трамп в твиттере.
Он заявил, что, "возможно, настало время, чтобы курды начали двигаться в этот нефтяной регион".
I really enjoyed my conversation with General @MazloumAbdi. He appreciates what we have done, and I appreciate what the Kurds have done. Perhaps it is time for the Kurds to start heading to the Oil Region!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 октября 2019 г.
Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточно берегу Евфрата, который ранее был твердыней и основным источником дохода ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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